Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Cvetje in sveče na Pettyjevi zvezdi na pločniku slavnih v Hollywoodu. Foto: EPA Petty s svojo legendarno skupino Heartbreakers na premieri dokumentarnega filma o skupini Runnin' Down a Dream. Foto: Reuters S svojo drugo ženo Dano, s katero se je poročil leta 2001. Foto: Reuters Z Bobom Dylanom sta bila del skupine Travelling Wilburys. Foto: AP Lani ob sprejemu v dvorano slavnih. Foto: Reuters Dodaj v

Ob smrti Toma Pettyja: "Danes je glasba zares umrla"

Svojemu prijatelju se je poklonil tudi Bob Dylan

3. oktober 2017 ob 10:08

Los Angeles - MMC RTV SLO, AP

Hollywood žaluje za Tomom Pettyjem, pevcem, ki je poosebljal duh Amerike in bil izjemno priljubljen tako na jugu kot na severu, tako med republikanci kot med demokrati. Njegova glasba je bila pač rock klasika, v kateri s(m)o se našli vsi.

Ali, kot je na Twitterju zapisal Alice Cooper: "Tako redko najdeš nekoga, ki v tem poslu uživa tako univerzalno spoštovanje."

Petty je umrl v 67. letu starosti na svojem domu v Malibuju po srčnem zastoju. Kljub oživljanju so bili njegovi možgani predolgo brez kisika, zato so ga v bolnišnici sinoči odklopili z naprav in legendarni pevec je umrl mirno, obkrožen s svojo družino.

Preberite več: Umrl legendarni roker Tom Petty



"To je šokantna, uničujoča novica," je za Rolling Stone povedal Pettyjev prijatelj in kolega iz skupine Traveling Wilburys Bob Dylan."Tom je bil izjemen človek. Odličen glasbenik, poln luči, prijatelj in nikdar ga ne bom pozabil."

"To je nevzdržno. Najprej Vegas, zdaj pa je preminil še veliki glasbeni junak. Toliko veselja si nam prinesel, @tompetty. Pogrešali te bomo. Zdi se, kot da je danes glasba zares umrla," je na Twitterju zapisala Pettyjeva glasbena kolegica Sheryl Crow.

"Šokiran sem in užaloščen nad novico o Tomovi smrti. Tako velik del naše glasbene zgodovine je, nikdar ne bo več takega, kot je on," je v izjavi sporočil pevec Eric Clapton, kitarist Guns'n'Roses Slash pa: "Grozna novica o #TomPetty Velika izguba. Danes je žalosten, žalosten dan. RIP."

Spodaj je zbranih še nekaj odzivov znanih.

"RIP @tompetty, pogrešali te bomo. Glasbena legenda je odšla, a ne bo nikdar pozabljena." (Bobnar Aerosmithov Joey Kramer)

"Prek svojega dela s Heartbreakersi in The Traveling Wilburys nam je zapustil izjemno dediščino, v kateri bomo za vedno uživali, taka škoda je, da nas je zapustil tako prezgodaj." (pevec skupine Def Leppard Joe Elliot)

"Tom Petty je bil ena mojih največjih inspiracij kot glasbeniku. Tole bo še dolgo bolelo. Resnično eden najprijaznejših ljudi na Zemlji. Počivaj v miru, brat." (Nathan Followill, Kings of Leon)

"Tako redko najdeš nekoga, ki v tem poslu uživa tako univerzalno spoštovanje. Bil je poosebljenje rock n rolla z glasbo v krvi. Ta človek je svojim oboževalcem in svetu dal pravo zakladnico izjemnih pesmi in to je nekaj, kar moramo slaviti." (rocker Alice Cooper)

"Po mojem so Tom Petty and the Heartbreakers najboljša ameriška skupina vseh časov. Bil mi je tako vrstnik kot inspiracija. Povsem strt sem zaradi njegove smrti, sožalje družini in najdražjim." (Keith Cronin, REO Speedwagon)

"Varno pot v večna lovišča, brat. Na tem svetu nam ne bi mogel pustiti več sanj. Hvala. RIP." (rocker Ryan Adams)

"Tom Petty je bil frajer. Zdaj je ostalo le še malo super kul tipov iz stare šole. Pravi talent. Težko je bilo slišati to novico." (igralec in komik David Spade)

"Tako žalostni slišati o smrti @tompetty. Do nas je bil tako neizmerno prijazen in enkraten umetnik, ki se rodi le enkrat." (skupina Cage the Elephant)

"Tom Petty. Hvala za rock & roll in ker si me spravil čez najhujše čase in ker si bil soundtrack mojega življenja zadnjih 32 let." (pevec John Moreland)

"Tom Petty mi je spremenil življenje. V vsem, kar sem kdaj napisal, je referenca nanj. Obožujem njegovo delo in življenje." (glasbenik Jack Antonoff)

"Prekleto. Radi te imamo, Tom Petty. Izjemen tekstopisec. Free Fallin je resnično prava ameriška umetnija. Tako popolna in žalostna." (glasbennik Ezra Koenig)

"Tom je bil pravi rock'n roll purist, tako v svoji glasbi kot v svojem upornem duhu. S Heartbreakersi, njegovimi nalezljivimi kitarskimi rifi, uporniško osebnostjo in inovativnimi besedili nam je prinesel nov pogled na rockerske tradicije in podal uvod v legendarno kariero in nekaj najbolj nepozabnih pesmi zadnjih štirih desetletij." (predsednik grammyjev Neil Portnow)

K. S.