Obamov uradni portret bo nemara spoj estetike hip hopa in renesanse

Znana sta umetnika, ki bosta ustavrila uradna portreta nekdanjega predsedniškega para ZDA

22. oktober 2017 ob 16:12

Washington D. C. - MMC RTV SLO

Nekdanji predsednik ZDA Barack Obama si je izbral umetnika, ki bo naslikal njegov uradni portret in glede na to da je njegova izbira Kehinde Wiley, lahko predpostavljamo, da bo šlo za spoj estetike hip hopa in renesanse.

Inštitut Smithsonian se je namreč obrnil na kalifornijskega umetnika Kehindeja Wileyja (1977) za izdelavo portreta Baracka Obame za Smithsonian National Portrait Gallery v Washingtonu.

Nekdanja prva dama Michelle Obama pa je za svoj portret, ki bo spremljal predsednikovega, izbrala Afroameričanko Amy Sherald (1973), umetnico iz Baltimora, znano po drezanju v stereotipe s svojimi slikami Afroameričanov v naravni velikosti.

Prvikrat izbrana temnopolta umetnika

Tako sta Wiley in Sheraldova postala prvi temnopolta umetnika, izbrana za izdelavo umetniških del, ki jih tradicionalno ustvarijo po koncu mandata vsakega predsednika ZDA.

Kehnide Wiley je zaslovel s svojimi živahnimi portreti mladih Afroameričanov z barvitimi ozadji, tako da lahko pričakujemo, da bo Obamov portret pomenil tudi prelom s slogovno konvencijo prejšnjih predsedniških portretov. Umetnik je med drugim podpisal portrete slavnih reperjev, kot so na primer LL Cool J, Ice T ali pokojni Notorious BIG, v tako rekoč posodobljenem slogu ikoničnih portretov starih mojstrov.

Moč in potencial portreta tega stoletja

Direktorica washingtonske narodne portretne galerije Kim Sajet je dejala, da je "presrečna, da sta se Kehinde Wiley in Amy Sherald strinjala, da bosta ustvarila uradna portreta našega nekdanjega predsednika in prve dame". Dodala je: "Oba sta dosegla izjemen uspeh kot umetnika, a še več kot to - ustvarjata umetnost, ki odraža moč in potencial portreta v 21. stoletju," poroča The Independent.

Portretirati predsednika ZDA

Že v letu 2008 je Wiley dejal, da bi "z veseljem" ustvaril uradni portret Baracka Obame. "V preteklosti sem opravil več študij, izdelal več različnih strategij o tem, kako bi ga ustvaril, gre za zelo zanimivo možnost," je takrat povedal za BBC. "Dejstvo, da je bil Barack Obama predsednik ZDA - nemara najmočnejšega naroda na svetu -, pomeni, da je podoba moči povsem nova za celotno generacijo ne samo ameriških temnopoltih otrok, temveč za vse populacijske skupine tega naroda," je še dodal Wiley.

Portreta bodo predstavili javnosti v začetku prihodnjega leta in bosta postala del stalne zbirke narodne portretne galerije, ki ima kot edina inštitucija poleg Bele hiše v svoji zbirki portrete vseh predsednikov v ZDA.

P. G.