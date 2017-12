Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Milijoni ljudi po vsem svetu bodo vstopili v novo leto z ognjemeti in ob nastopih glasbenikov. Foto: Reuters Tudi London bo popestril prve minute novega leta z ognjemetom pri vrtiljaku Londonsko oko. Čeprav trenutno znameniti Big Ben prenavljalo, bo ta ob polnoči vseeno zadonel, le pogled nanj ne bo takšen kot običajno, saj ga obdaja gradbena konstrukcija. Sicer bodo zaradi nevarnosti terorističnega napada dodatno poskrbeli za varnost okoli 100.000 ljudi, kolikor jih pričakujejo na praznovanju v središču britanske prestolnice. Foto: Reuters Eden izmed vrhuncev novoletnega praznovanja bo gotovo v ameriškem New Yorku, kjer znova pričakujejo milijon obiskovalcev. Nadobudneži najboljša mesta za spremljanje spusta velike kristalne krogle na newyorškem Times Squaru običajno zasedejo že popoldne po krajevnem času. Bodo pa po terorističnih napadih dodatno poskrbeli za varnost vseh praznujočih. Foto: Reuters Prebivalci tihomorskega otočja Kiribati so prvi, ki so morali zamenjati koledarje, in sicer že ob 11. uri po srednjeevropskem času. Na Kitajskem bodo nazdravili ob 17. uri po srednjeevropskem času, na zahodnih celinah pa bodo med prvimi proslavili v Riu de Janeiru v Braziliji, in sicer ob 3. uri po srednjeevropskem času. Med zadnjimi bodo na Bakerjevem otoku, in sicer 13 ur za nami. Foto: Reuters Dodaj v

Običaji ob vstopu v novo leto: od nošenja rdečega spodnjega perila do kartanja

Tradicije, ki zaznamujejo zadnji dan v letu

31. december 2017 ob 10:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

K slovesnemu prehodu v novo leto sodijo različni običaji – od ognjemetov ob polnoči do bogato obloženih miz in drugih lokalnih tradicij, kot so rdeče spodnje perilo, kovčki pred vrati in igre na srečo.

Jedilniki so pestri, prilagojeni okusu in navadam, vendar pa naj bi v Sloveniji na novega leta dan vedno jedli svinjino, ker je veljalo, da prinaša srečo. Ni pa dobro jesti perutnine. Prašič namreč rine naprej, kura praska nazaj.

"V okolici Ljubljane velja, da če bodo jedli perutnino, bo sreča odletela iz hiše," je zapisano v knjigi Božič s sestro Vendelino in mojstrom Goljatom, v kateri so poleg prazničnih tradicionalnih jedilnikov opisani tudi slovenski običaji. Med najzanimivejšimi šegami za novo leto sta darovanje vodi ter krašenje studencev in vodnjakov. Voda ima čarobno moč, zato na ta dan vodi darujemo božičnik, denar, jabolka, orehe ali bršljan, rekoč: "Na, voda, to darujem tebi, tudi ti daruj meni."

Zanimiva so še druga verovanja, ki jih je zaznati v ljudskih rekih, povezanih s prvim dnem v novem letu: Ako imaš na novo leto dolg, ne znebiš se ga vse leto; Vse leto boš delal to, kar si delal na novo leto; Kdor je na novega leta dan lačen, potem je lačen vse tisto leto. In še: Kdor vstane zgodaj na novega leta dan, bo zgodaj vstajal vse leto. Kdor pa vstane pozno, bo vstajal pozno vse leto.

Tisti, ki se na novo leto prvi umije, naj bi dobil zlate zobe, zato si nekateri umivajo zobe takoj po polnoči. Na novo leto zgodaj zjutraj bi morali tudi pri studencu natočiti vode, v kateri bi se morali umiti vsi, ki so pri hiši. "To nam zagotavlja, da bomo vse leto sveži in nas bosta spremljala sreča in blagostanje," pravi rek.

Prvi gost v hiši naj bo moški

Znan je tudi rek, da je na novega leta dan dobro, če je prvi gost v hiši moški. Če vstopi v hišo najprej ženska, prinese nesrečo. Tudi ni dobro, če na cesti najprej srečamo žensko. Pometanje na novo leto pa sprosti neznane moči. Kot piše Niko Kuret v knjigi Praznično leto Slovencev, mora dekle na novo leto pomesti sobo trikrat in odnesti smeti na vrt ter jih tam raztrositi, da bo v novem letu sadje bolje obrodilo. Pometati pa je treba od praga proti mizi in ne nasprotno, sicer bi utegnila vreči srečo čez prag.

Kuret piše, da gospodinje na silvestrovo še marsikje pripravijo mizo kakor za božič: "Iz vere v moč čara izhaja naposled želja po zabavi, po obilni jedi in dobri pijači. Prehodni časi - prehod iz starega v novo leto - odpirajo čaru vrata na stežaj: če dobre volje in sit stopiš v novo leto, boš tak vse leto."

V novo leto z jedmi, ki simbolizirajo srečo

Po svetu ljudje vstopajo v novo leto z različnimi tradicijami, na mizah pa naj bi bile povsod jedi, ki simbolizirajo srečo, obilje, denar in zdravje. Poleg svinjine, ki simbolizira napredek in obilje, med te jedi nekateri uvrščajo še lečo, in sicer zaradi oblike, ki spominja na zlatnike, in sarmo, ker naj bi kuhani zeleni listi zelja spominjali na zložen denar. Tudi okrogle sladice naj bi simbolizirale srečo in bogastvo.

Grki kartajo, Španci jedo grozdje

Tradicionalno Francozi na zadnji dan leta radi uživajo v dobri hrani, ki je prav tako razkošna kot za božič. V Parizu bodo tokrat več tisoč turistov in domačinov na prostem presenetili z ognjemetom pri Slavoloku zmage. Grki se običajno ta dan radi preizkusijo v igrah na srečo, predvsem v tradicionalni igri s kartami, imenovani 31. Medtem ko zmaga pomeni finančno srečo v prihajajočem letu, se lahko poraženci veselijo sreče v ljubezni. Grki bodo skok v novo leto popestrili z ognjemetom in koncertom pod atensko Akropolo.

Španci ob vstopu v novo leto tradicionalno pojejo 12 grozdnih jagod, za vsak udarec zvona eno, kar naj bi prineslo srečo. Za boljše ljubezensko življenje pa si nadenejo rdeče spodnje perilo. Španci se v Madridu tradicionalno zberejo na trgu Puerta del Sol, kamor bodo letos zaradi varnosti spustili le 20.000 ljudi. Domačini se na trgu zberejo že 30. decembra in prisostvujejo generalki.

Podobno kot Španci tudi Mehičani ob polnoči jedo grozdje, le da pri njih vsaka od 12 jagod predstavlja eno željo za novo leto. Oblečejo se v bodisi rdeče bodisi rumeno spodnje perilo - rdeče za srečo v ljubezni, rumeno pa za srečo v poslu. Ni pa redko, da se pred vhodi domov znajdejo kovčki, ti naj bi prinesli veliko potovanj v novem letu.

K. K.