Oblasti prepovedale poimenovanje ulice po družini iz Igre prestolov

24. avgust 2017 ob 09:47

Na robu Melbourna raste predmestje, kjer so ulice poimenovane po likih in krajih v priljubljeni seriji Igra prestolov. Toda oblasti niso strpne do vseh mogočih imen, tako so prepovedale poimenovanje po družini Lannister.

V omenjenem predmestju najdemo ulice, kot so Winterfell Road, Stannis Street in Baelish Drive. Toda ustavilo se je pri poimenovanju po družini Lannister, kjer izstopa predvsem krvoskrunsko razmerje med bratom in sestro Jaimejem in Cersei Lannister. "Nasprotujejo z dejstvom, da poimenovanje po družini namiguje na incest ... Gre za frikcijsko serijo," je dejal vodja projekta Gary Smith po poročanju britanskega Daily Maila.

"Tako smo hoteli poimenovati območje okoli nakupovalnega središča, ker si ime hitro zapomniš in kar zleti z jezika," je še pojasnil Smith. Razvijalci predmestja so bili na koncu prisiljeni, da ulico, ki bi prvotno morala nositi ime Lannister Road, spremenijo v Precinct Road. Smith je ob tem priznal, da so celo spremenili črke v priimku v Lannaster, da bi ublažili povezavo z družino, toda po seriji pritožb, ki jih je prejela avstralska pisarna za zemljepisna imena, so morali opustiti idejo.

Oboževalci serije te dni odštevajo do zadnjega dela sedme sezone priljubljene serije, medtem ko se ustvarjalci in odgovorni pri HBO-ju bojijo, da bodo hekerji nepooblaščeno objavili še en del serije, kar se je letos zgodilo že dvakrat (drugič so bili sokrivi kar pri HBO-ju). Hkrati pa se že začenjajo ugibanja, kaj bo prinesla osma - zadnja - sezona serije prihodnje leto.

