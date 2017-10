"Oblikovanje je način, kako izboljšati vsakdanje življenje"

Pri Gigodesignu so izdelali škatlo za športne copate Luke Dončića, ki so v projektu Botrstvo na Valu 202 dosegli vrednost 30.000 evrov. Foto: Facebook Gigodesign

Gigodesign na največjem avstrijskem oblikovalskem festivalu

3. oktober 2017 ob 16:27

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Najuspešnejša slovenska oblikovalska agencija se od 29. septembra do 5. oktobra predstavlja v prostorih Zimmer Working in Concept, prostoru za sodelo sredi dunajskega osmega mestnega okraja. Predstavitev poteka v sodelovanju in ob podpori Slovenskega kulturno-informacijskega centra v Avstriji - Skica.

Pri Gigodesignu verjamejo, da oblikovanje ni stvar magije ali inspiracije, temveč metoda reševanja problemov in način, kako izboljšati vsakdanje življenje. Podjetje, ki je prejelo tudi že 12 oblikovalskih nagrad red dot, ponuja projektiranje in svetovanje na področjih korporativnih, produktnih in storitvenih identitetnih sistemov blagovnih znamk, novih produktov, produktnih skupin in komunikacijskega razvoja, oblikovanja in razvoja spletnih ter mobilnih aplikacij, storitvenega oblikovanja, oblikovalskega raziskovanja in menedžmenta.

Njihova predstavitev v okviru Dunajskega tedna oblikovanja prikazuje štiri različne industrijske zamisli, pri tem pa se bolj kot na končni izdelek osredotoča na oblikovalski proces, so sporočili iz Skice.

Dunajski teden oblikovanja je največji avstrijski oblikovalski festival, festivalski dogodki potekajo na različnih lokacijah po mestu. Kuratorica letošnje izdaje je Lilli Hollein. Bistvena elementa festivalskega koncepta sta odpiranje kreativnega procesa in omogočanje eksperimentov na mestu samem.

Dunajski teden oblikovanja se bo sklenil 8. oktobra.