Obsedenec z bananami ob muzej, posvečen rumenemu sadežu

Uničil ga je požar

26. november 2018 ob 15:45

Hamburg - MMC RTV SLO, STA

V stavbi so shranjevali plinske jeklenke, a ni jasno, ali so med požarom odjeknile eksplozije, je pojasnil tiskovni predstavnik policije.

Z bananami obsedeni zbiralec Bernhard Stellmacher je leta 1991 odprl muzej, posvečen njegovemu najljubšemu sadežu, ki naj bi bil prvi te vrste v Nemčiji.

V muzeju so si lahko obiskovalci ogledovali številne plakate in izdelke, posvečene bananam. Med drugim so bile na ogled banane, izdelane iz lesa, mavca, pliša in jantarja, poroča nemška tiskovna agencija DPA.