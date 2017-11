Obtožbe o spolnem nadlegovanju letijo tudi na Dustina Hoffmana

80-letni igralec se je že opravičil za svoja dejanja

1. november 2017 ob 19:03

Los Angeles - MMC RTV SLO

Na seznamu vplivnih hollywoodskih mož, ki naj bi se v preteklosti posluževali spolnega nadlegovanja se je znašlo še eno zveneče ime – svoj položaj naj bi izkoristil tudi priljubljeni igralec Dustin Hoffman.

Legendarnega igralca Dustina Hoffmana otipavanja in neprimernega ogovarjanja obtožuje pisateljica Anna Graham Hunter. Zvezdnik naj bi se do nje nepimerno vedel leta 1985 na snemanju filma Smrt trgovskega potnika (Death of a Salesman), v katerem je Hoffman igral glavno vlogo, Anna G. Hunter pa je pri nastajanju sodelovala kot 17-letna pripravnica.

"Prvi dan snemanja me je vprašal, če mu zmasiram stopala," je Anna G. Hunter razkrila v gostujoči kolumni za ameriški spletni portal Hollywood Reporter. "Očitno me je zapeljeval, me prijemal za rit in mi govoril o seksu," je zapisala.

Nekega jutra, ko ga je prišla pobrat njegovo naročilo za zajtrk, naj bi ji dejal: "Rad bi trdo kuhano jajce in mehko kuhan klitoris." Po pisanju Anne so se njegovi sodelavci ob tej izjavi začeli krohotati, sama pa je brez besed odšla na stranišče, kjer se je zjokala.

Žrtvovanje za produkcijo

V petih tednih na snemanju naj bi Anna svoji sestri poslala več pisem, v katerih je natančno popisovala igralčevo obnašanje: "Danes sem Dustina spremila do njegove limuzine – moje zadnjice se je dotaknil štirikrat," je zapisala. "Vsakič se, ga udarila in mu povedala, da je pokvarjen star moški." Anna Graham Hunter trdi, da ji je njen nadzornik govoril, da mora "žrtvovati" nekatere svoje vrednote za dobro produkcije.

"Pri 49-ih letih razumem kaj je počel Dustin Hoffman, saj se to sklada z vzorcem obnašanja, s katerim se soočajo ženske v Hollywoodu in dugod. Šlo je za spolno nadlegovanje," je še zapisala.

Igralčevo opravičilo

Kot poroča The Guardian se je Hoffman na kolumno odzval z opravičilom: "Do žensk gojim neizmerno spoštovanje in obžalujem, če so jo (Anno G. Smith) moja dejanja spravila v nelagodno situacijo. Opravičujem se. To ne odraža tega, kar sem."

Zgodba o neprimernem obnašanju legendarnega hollywoodskega zvezdnika je na plano prišla v času, ko se s podobnimi obtožbami sooča še veliko drugih vplivnih mož iz sveta zabave. Začelo se je z obtožbami zoper vplivnega producenta Harveyja Weinsteina od takrat pa je na plano privrelo še kar nekaj zamolčanih incidentov iz preteklosti, v katere so bili med drugim vpleteni scenarist in režiser James Toback, režiser Brett Ratner in filmski igralec Kevin Spacey.

M. Z.