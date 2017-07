Očitki o spolnih zlorabah in nasilju v "kultu" R Kellyja. Resnica ali zgolj "cena slave"?

Poudarki Joycelyn za TMZ zanikala vse, kar trdijo njeni starši

19. julij 2017 ob 12:41

Ameriški glasbenik R. Kelly se je po dolgem času znova znašel na naslovnicah, a ne zaradi svoje glasbe, pač pa zaradi obtožb, da manipulira, psihično in fizično zlorablja skupino deklet in jih zadržuje v svojem kultu.

Spletna stran BuzzFeed je v ponedeljek objavila reportažo o življenju deklet pod "pokroviteljstvom" 50-letnega glasbenika, v kateri podrobno opisuje njihov vsakdan, ki je do podrobnosti nadzorovan.

Reportažo so pri BuzzFeedu začeli s pogovorom s starši danes 21-letne uspeha željne pevke, ki jo je na Kellyjev koncert pred dvema letoma pripeljala mama, jo nato pospremila v zaodrje, kjer sta se srečali z glasbenikom, ki jima je obljubil, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da 19-letnici pomaga pri njeni pevski karieri. A zgodba se je nadaljevala precej drugače, kot si je mama predstavljala.

Danes, dve leti pozneje, se z dekletovim očetom trudita vzpostaviti stik z njo, saj sta jo nazadnje videla decembra lani in bila nad njenim stanjem zgrožena. "Videti je bila, kot da bi ji nekdo opral možgane, kot zapornica. Grozljivo je bilo. Objemala sem jo in objemala, ona pa je ves čas ponavljala, da je zaljubljena in da (Kelly) lepo skrbi zanjo. Ne vem, kaj naj storim. Upam, da mi jo uspe dobiti nazaj in da ji lahko poiščem zdravljenje, kot ga dobijo druge žrtve kultov," je v pogovoru za omenjeno spletno stran dejala mama, ki je prepričana, da je Kelly njeno hčer ugrabil in zlorabil.

Čeprav v reportaži niso razkrili ne priimka ne katere koli druge podrobnosti, na podlagi katere bi se lahko sklepalo, za koga gre, so se dekletovi starši naknadno odločili, da pripravijo tiskovno konferenco in javnost opozorijo na dogajanje v Kellyjevem ožjem krogu, s čimer so razkrili tako svoje kot dekletovo ime: Joycelyn Savage.

Ta je nekaj dni pozneje v videopogovoru za TMZ zanikala vse očitke o zlorabah, zatrdila, da s Kellyjem ne živi pod prisilo, da je z njo vse v redu, ni pa želela odgovarjati na vprašanje, ali lahko zapusti hišo, v kateri živi, niti ni razkrila, kje sploh je in ali živi še s katerim drugim dekletom. Ob tem je treba poudariti, da je iz posnetka razvidno, da ji nekdo v istem prostoru sugerira, na katera vprašanja lahko odgovori.

Med pisanjem članka je namreč avtor Jim DeRogatis stopil v stik s skupino treh Kellyjevih nekdanjih deklet oz. zaposlenih: Cheryl Mack je bila med letoma 2013 in 2015 njegovo osebna pomočnica, Kitti Jones in Asante McGee pa sta bili "njegovi dekleti". Kar so mu povedale (in podkrepile z dokumenti, ki so jih nato predali policiji), ga je pretreslo, obenem pa prestrašilo.

S Kellyjem, trdi trojica, trenutno "živi" šest deklet – kje točno, ni jasno, a pri BuzzFeedu ugibajo, da jih ima verjetno nastanjene v najeti graščini, nedaleč od svoje. Najstarejša članica kroga je bila do nedavnega 31-letnica, ki je bila drugim dekletom kot mama – njena naloga je bila med drugim, da vsako novinko "vzgoji" v primerno podrejeno spolno sužnjo in jo "nauči" obnašanj. S Kellyjem naj bi bila že leta, saj naj bi se spoznala, ker je bila (nekdanja) najboljša prijateljica dekleta, ki ga je Kelly leta 2002 posnel med spolnim aktom, zaradi česar se je znašel na sodišču, saj je bilo dekle takrat mladoletno. Na koncu so ga obtožb otroške pornografije oprostili, z dekletom s posnetka pa ni imel več stika. Tudi 31-letnica naj bi s Kellyjem stike nedavno prekinila.

V glasbenikovem krogu izbrank sta tako zdaj najstarejši 25- in 26-letnica, ki sta s Kellyjem že sedem oz. osem let, njegovi najljubši dekleti pa sta trenutno 18-letna nadobudna pevka s Floride in leto dni starejša manekenka, BuzzFeed navaja trditve Mackove, Jonesove in MGeejeve.

Te so tudi podrobno opisale, kako je videti življenje v t. i. "hiši za goste": nobena izmed deklet ne sme imeti nedovoljenih stikov z zunanjim svetom. Kelly jim kupi mobilni telefon, a ga lahko uporabljajo samo, ko jim to dovoli. Vse čas ga morajo klicati "očka", on jih kliče "moji otroci". Poleg tega jim natančno predpisuje, kaj lahko za kakšno priložnost oblečejo, koliko in kaj lahko pojedo, kako se lahko obnašajo v družbi drugih moških, vse spolne odnose z njimi snema in posnetke deli s svojimi moškimi prijatelji itd.

Če ga vznejevoljijo ali prekršijo katero izmed njegovih pravil, jih fizično in verbalno zlorablja, opisuje trojica. Jonesova je tako dejala, da jo je Kelly nekoč, ko je bila preveč prijazna do natakarja v neki Subwayjevi restavraciji, odvlekel ven, jo grobo potisnil ob drevo in udaril po obrazu. Na splošno je zelo ljubosumen – od deklet zahteva, da ko pridejo na obisk drugi moški, nosijo samo razvlečene trenirke in gledajo v steno.

"Za vse moraš prositi. Vprašati moraš, ali greš lahko na stranišče, ali ti lahko da nekaj jesti," pa je dodala Mackova, ki ob tem priznava, da sama ni bila nikoli priča kakšni fizični zlorabi, občutila in videla je le verbalno in čustveno.

Kot še navaja DeRogatis, so Kellyja že nekajkrat v zadnjih letih preiskovali policisti, a so vsa dekleta polnoletna, dokazov o domnevnih zlorabah pa niso našli. Še več, ženska, za katero so preiskovali, ali je v kultu proti svoji volji, jim je zatrdila, da je "v redu" in da "naj je ne motijo".

Več poravnav, koliko, odvetnica ne sme razkriti

A kljub temu dvom ostaja – Kelly se namreč podobnih obtožb glede pedofilije, spolnih, fizičnih in čustvenih zlorab otepa že desetletja. Začelo se je s kratkim (pozneje razveljavljenim) zakonom s svojo 15-letno varovanko Aaliyah, po letu 2000 pa je bilo podobnih obtožb vedno več, a z izjemo že omenjenega sojenja zaradi otroške pornografije ni niti ena prišla do sodišča, saj so si tožnice navadno premislile ali pa so s Kellyjem dosegle poravnavo. Kellyjeva odvetnica Susan E. Loggans je za BuzzFeed potrdila, da je sodelovala pri več Kellyjevih zunajsodnih poravnavah, o podrobnostih pa zaradi zaupnosti ni želela govoriti.

Pozneje je DeRogatis pridobil tudi posnetek pogovora Kellyja in ene izmed "njegovih" žensk, ki ponazarja vzorec njegovega obnašanja do njih ("Želim, da mi vedno poveš, kakšne barve spodnjic si oblekla, jasno?").

"Verjetno je to cena slave."

Seveda je na koncu za komentar poprosil tudi pevca oz. njegove predstavnike. Iz odvetniške pisarne, ki ga zastopa, so sporočili, da se "sprašujejo, zakaj ljudje še naprej obrekujejo velikega umetnika, ki ljubi svoje oboževalce, dela vse dni v tednu 24 ur na dan in skrbi za ljudi v svojem življenju." "Zanimivo je, da se zgodbe in pravljice, ki so bile ovržene pred mnogo leti, vedno pojavijo, ko se znova loti uresničevanja svojega cilja: ustaviti nasilje, preprečiti uporabo orožja, sprejeti mir in ljubezen. Verjetno je to cena slave. A kot vsi mi, si tudi g. Kelly zasluži imeti zasebno življenje. Prosim, spoštujte to," je med drugim še zapisala njegova odvetnica Linda Mensch.

T. K. B.