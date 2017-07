Očka vloger: "Pred kamero smo vedno pristni." Kmalu še v porodni sobi?

Težav z razkrivanjem zasebnosti nima(jo)

22. julij 2017 ob 06:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Smo povprečna slovenska 'familija' in tukaj se marsikdo najde. Moj stil pisanja oziroma snemanja je preprost, z njim se lahko vsak poistoveti."

Tako o skrivnostih svojega uspeha razmišlja Jani Jugovic, ki mu je skupaj s partnerko Tejo Perjet prek nastopanja v resničnostnih šovih - najprej v kuharskem, v katerem sta se tudi spoznala, nato pa vzpostavila lastno kulinarično platformo - uspelo zagotoviti prepoznavnost, ki jo zdaj unovčujeta s snemanjem in objavljanjem "družinskih zdrah", v katerih se očitno prepozna dobršen del slovenske javnosti.

Jani je namreč v nekaj mesecih s svojim vlogom Cool Fotr na Facebooku nabral skoraj 14.000 sledilcev, na Instagramu pa jih ima že nad 5.000. Na profilih, ki sta dejavna manj kot tri mesece, je v tem času "vse skupaj enostavno eksplodiralo", pravi Jugovic, ki bo Tejo, s katero imata dveletno hčer Sio, na posnetkih pa se jim pogosto pridruži še njegov starejši sin Taj, kmalu drugič spremljal v porodno sobo.

Pri velikem številu sledilcev, ki se nabirajo s svetlobno hitrostjo, so se gotovo zganili sponzorji. Ste že prišli do točke, ko se lahko preživljate izključno z vloganjem?

Najprej naj pojasnim, da z vloganjem nikakor nisem začel zaradi sponzorjev. Lahko rečem, da je Cool Fotr moj hobi, saj vse počnem sam, sam snemam in montiram posnetke. Sem človek, ki ne miruje in ima rad izzive. Glede na to, da s Tejo skupni posel uspešno vodiva že več kot štiri leta, v poletnih mesecih pa je nekoliko v zatišju, sem prišel na idejo o vloganju. Z vloganjem se ne preživljam, najin kruh so druge dejavnosti.

Kakšnih ponudb res ne bi sprejeli, kje potegnete črto?

Štiri leta nazaj, ko sva odprla posel, sva bila sama za vse in najina pot nikakor ni bila lahka. Vse investicije sva krila sama in še danes je tako. Zato zdaj skušava pomagati mladim in nadebudnim, ki naju kontaktirajo, tudi na ta način, da v vlogih predstavljava njihove izdelke. Ker pa to raste iz dneva v dan, sva se odločila, da bova enkrat tedensko opravljala ocene izdelkov v živo, kjer bova vsekakor prikazala realno sliko. Mislim, da tu potegnem črto. Ne maram, da me ljudje omejujejo oz. se moram prilagajati in biti nekaj, kar nisem. V prvi vrsti nama mora biti izdelek všeč, vsem pa tudi poveva, da bova prikazala realno sliko. Delujeva tudi dolgoročno in najin cilj pri tem ni zaslužek, temveč da so ponudniki, s katerimi sodelujeva, zadovoljni.

Kako ste sploh prišli na idejo, da bi začeli vlogati?

Vlogati sem začel zgolj eksperimentalno in nikoli nisem pričakoval tako pozitivnega odziva. Ljudem sem sprva želel prikazati starševstvo oz. skrb za otroka z očetovega vidika in to, kakšne so razlike med starši. Teja zna zadeve res zakomplicirati, medtem ko sem jaz bolj "na izi". Potem pa so se začele odpirati različne teme in ugotovil sem, da se veliko ljudi poistoveti z mojimi vlogi in jih z veseljem spremlja. Jaz pa pri tem enostavno uživam. Vsak dan se na novo učim, prebiram izkušnje in nasvete svojih sledilcev in se tako na neki način izpopolnjujem. Moj cilj je, da sem vsak dan boljši in da napredujem. Veliko ljudi mi napiše, da jim moji vlogi polepšajo dan - in kaj lepšega bi si lahko človek želel?

Se videov lotevate premišljeno ali nastanejo spontano?

Videi resnično nastajajo spontano. Imam srečo, da živim s Tejo, s katero res ni dolgčas in mi daje "materiala za izvoz". Večinoma videi nastajajo tako, da skušam večino našega skupnega časa posneti. Potem sledi montiranje, iskanje primerne glasbe, kar mi vzame ogromno časa. Smo dejansko taki, kot vidite v videih, pred kamero smo vedno pristni. Ne pazimo, kako se obnašamo, kako govorimo, saj mislim, da bi s tem izgubili ves čar prikaza realnega stanja.



Splet poleg pozitivnih vedno prinese tudi, pogosto anonimne, negativne komentarje. Kako se spopadate z njimi, vas žaljivo govorjenje o vas in družini prizadane ali ste že razvili debelo kožo?

Navajena sva že vsega hudega. Ko sva prišla iz kuharskega resničnostnega šova in prebrala komentarje o nama, naju je zelo prizadelo, mene sicer ne toliko kot Tejo, naučiš se enostavno stvari izklopiti. Ona se še danes zelo obremenjuje, kaj si bodo ljudje mislili oz. kako bodo odreagirali, jaz pa živim po načelu "ne glej nečesa, kar ti ni všeč". Že na samem začetku sem se odločil, da nobenega komentarja ne izbrišem, se pa ne zapletam v pogovore s takimi ljudmi in komentarje večinoma ignoriram. Vsak ima pravico, da svoje mnenje izpostavi in če jih to izpopolnjuje, pravim, naj si kar dajo duška. Meni je važno, da jaz vem, kakšen človek sem, da sva s Tejo na isti valovni dolžini, da poskrbiva za najino družino in da smo zdravi ter srečni.



Javnost vas in partnerko, kot omenjeno, pozna že iz kuharskega resničnostnega šova, kasneje sta nastopila skupaj v še enem, tako da težav z razkrivanjem zasebnosti očitno nimata. Kaj pa otroci, sta imela kaj pomislekov glede objavljanja fotografij in posnetkov male Sie, pa tudi vašega starejšega sina Taja?

Sia je bila kot dojenček zelo "intenzivna" deklica, tako da smo se prvič fotografirali pri njenih šestih mesecih. Pred tem si Teja z njo ni upala nikamor oziroma je bila vedno v bližini doma. Zdaj, ko ima skoraj dve leti, je punčka z izredno močnim karakterjem in se bo, ko bo velika, posnetkom in fotografijam gotovo samo smejala. S Tejo sva prepričana, da z vlogi ustvarjam lepe spomine. S Tajem sem se o tem tudi pogovoril, saj je on bolj sramežljive narave, a je sam izrazil željo, da bi bil del tega. Trenutno je v fazi, ko pridno hodi na castinge in si nastopanja želi. Sem se pa vsekakor pogovoril z njegovo mamo, ki pomislekov tudi nima. Trenutno uživamo v tem, tudi Sia je tako kot njena mamica prava nastopačica. Če bi videli videokasete s posnetki Teje kot otroka, bi vam bilo vse jasno.

Kot ste povedali, vse prigode snemate sami in jih nato tudi sami obdelate. Bi si v prihodnosti, če bo vlog še uspešnejši, omislili profesionalno pomoč?

Nikakor ne, ker v tem uživam. Okoli sebe imam k sreči že sedaj ljudi, ki mi pomagajo z nasveti in me usmerjajo v pravo smer. Sestrična je fotografinja in z njo sem dogovorjen, da me poduči. V sklopu projekta, v okviru katerega s Tejo snemava videorecepte, imava krasnega snemalca, ki zadeve obvlada in mi je vedno na voljo. Podoba Cool Fotra pa je nastala v sodelovanju z najinim kolegom, ki je grafični oblikovalec.



Bi sprejeli ponudbo za svoj družinski resničnostni šov po vzoru Kardashianovih? So se takšne ponudbe morda že pojavile?

O tem nisem razmišljal, je pa zadeva vsekakor zanimiva. Ko sva s Tejo nastopila v drugem resničnostnem šovu, ki je spremljal življenje nekaj znanih Slovencev, sva zelo uživala. Resnično nimava težav z razkrivanjem tega, kar sva, tako da: zakaj pa ne. Vsako ponudbo, ki pride, skupaj "predebatirava" in se nato odločiva, ali z njo lahko rasteva ali pa je zgolj neka stopnička nazaj. Mislim, da še ni bilo projekta, ki se ga ne bi lotila, saj sva oba prepričana, da se človek v življenju neprestano uči in raste. Če se tak projekt pojavi, ga bova z veseljem sprejela, a le pod pogojem, da bova lahko to, kar sva. Kardashianovi so kar dobro zrežirani in vsaka njihova poteza je premišljena. Tega pa zase ne želiva.



Za zaključek moram vprašati še to: s Tejo zelo kmalu pričakujeta novega družinskega člana. Boste vlogali tudi v porodni sobi?

Pustite se presenetiti. Lahko pa povem, da še preden se rodi novi član, pripravljam prav poseben vlog, za katerega resnično upam, da uspe tako, kot sem si zamislil. Vključuje pa porod oziroma popadke in mene.

Alenka Klun