Od 1987 do 2017 - albumi U2 na vrhu v razponu štirih desetletij

13. december 2017 ob 10:01

Irska zasedba U2 se je zapisala v glasbeno zgodovino, saj je prva in edina skupina, ki se lahko pohvali s tem, da so se njeni albumi uvrstili na prvo mesto ameriške lestvice 200 najbolje prodajanih albumov v štirih zaporednih desetletjih.

V 80. letih je namreč skupina na lestvici, ki jo objavlja revija Billboard, kraljevala z albumoma The Joshua Tree (leta 1987) in Rattle and Hum (1988), v 90. letih s tremi albumi: Achtung Baby (1991), Zooropa (1993) in Pop (1997), v novem tisočletju pa s še dvema ploščama - How to Dismantle an Atomic Bomb (2004) in No Line on the Horizon (2009). Uspeh je v novem desetletju ponovila s svežim albumom Songs of Experience, ki je tako postal že njihov osmi album, ki se je zavihtel na vrh ameriške lestvice albumov. Irski rokerji so v prvem tednu od izdaje prodali 186.000 primerkov novega albuma, kar je največji prodajni uspeh kakšnega rokovskega albuma v vsem letu 2017.

Naslov albuma Songs of Experience je aluzija na zbirko pesmi Williama Blaka ter nadaljevanje albuma Songs of Innocence iz leta 2014, ki je reflektiral otroštvo pevca zasedbe Bona v Dublinu. Hkrati je to sedmi rokovski album, ki se je v iztekajočem se letu zavihtel na prvo mesto omenjene lestvice.

Prva mesta s svojimi albumi so v štirih desetletjih dosegli tudi Beatlesi, vendar ne zaporedoma. V zaporednih desetletjih pa so štiri številke ena imeli še trije samostojni umetniki - Bruce Springsteen, Janet Jackson in Barbra Streisand.

Protest proti Aung San Su Či

U2 so pred dnevi vzbudili pozornost tudi s pismom, ki so ga poslali mestnemu svetu Dublina. V pismu so svetnike pozvali, naj odvzamejo nagrado mesta Dublin mjanmarski voditeljici Aung San Su Či, ki jo mednarodna skupnost kritizira zaradi slabe odzivnosti in neukrepanja v zvezi s preganjanjem muslimanske manjšine Rohinga v Mjanmaru. Glasbeniki, ki so leta 2001 napisali celo pesem o Aung San Su Či z naslovom Walk On, so zapisali, da "dejstvo, da se voditeljica ni postavila za pravice ljudstva Rohinga, predstavlja izdajo načel, zaradi katerih je bila tako cenjena in nagrajena z nagrado mesta Dublin". Su Čijeva je nagrado dobila novembra leta 1999, na isti prireditvi kot U2.

