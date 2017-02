Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Plakat, ki je sporočal, da se Vinko poslavlja od glasbene kariere. Foto: Osebni arhiv Čeprav Vinko zapušča skupino, bodo s fanti še naprej ostali prijatelji. Foto: Osebni arhiv Vinko je bil član skupine od leta 1988, torej skoraj 30 let. Foto: Osebni arhiv Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Od Čukov se poslavlja ustanovni član, basist Vinko Cankar

Odhaja v pokoj

11. februar 2017 ob 12:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ena najpopularnejših skupin v Sloveniji je ostala brez basista, Vinko Cankar se je namreč s 1. februarjem uradno upokojil.

"Po 29. letih nadvse uspešne glasbene kariere z eno najpopularnejših skupin v Sloveniji, tisočih nastopih in milijonih prevoženih kilometrih, stotinah neprespanih nočeh, se od skupine Čuki poslavlja ustanovni član skupine, basist Vinko Cankar," so sporočili iz agencije Ekskluzivno.

Mnogi so že pred časom na Vrhniki opazili plakat, na katerem je bil Vinko s psičko, ki so mu jo Čuki podarili za 60. rojstni dan, v ozadju pa je visela kitara obešena na klin, a le redki so takrat s plakata razbrali, da se Vinko namerava upokojiti.

Čuki iščejo novega basista

Čuki že iščejo novega basista, dokler ga ne najdejo pa bo z njimi ostal Vinko, ki bo novega člana skupine tudi uvedel. A kot kaže bo Vinka težko nadomestiti, saj bo moral po besedah Jožeta Potrebuješa izpolnjevati kar nekaj pogojev: "Tehnično formalno mora biti basist po instrumentu in po glasu, predvsem pa mora imeti rad glasbo, posebej slovensko, pa ljudi in žival, se ve. Skratka, saj nas poznate, biti Čuk je posebno agregatno stanje. Če kdo začuti, da bi rad letel in prepeval z nami, naj se nam kar javi."

Poslovil se bo na koncertu proti koncu leta

Vinko bo sicer letos poleti Čuke še spremljal na križarjenju po Zahodnem Sredozemlju, uradno pa se bo od skupine in tudi oboževalcev poslovil na koncertu, ki ga bodo Čuki pripravili ob 30-letnici glasbene kariere proti koncu letošnjega leta.

Čeprav se Vinko, ki se je oboževalcem vstisnil v spomin zaradi pesmi Poletna, poslavlja od skupine, mu ne bo dolgčas, poleg skrbi za kmetijo, si bo lahko več časa utrgal za svoje konjičke - slikanje, planinarjenjem in fotografiranje, še naprej pa bo pisal pesmi.

Sa. J.