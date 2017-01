Od Debbie Reynolds in Carrie Fisher se bodo poslovili na skupnem pogrebu

Filmski svet v dveh dneh izgubil hollywoodski legendi

1. januar 2017 ob 17:31

Los Angeles - MMC RTV SLO/Reuters

Pogled na kolibrije na losangeleškem pokopališču Forest Lawn je Todda Fisherja prepričal, da je to pravo mesto za zadnje počivališče svoje matere Debbie Reynolds in sestre Carrie Fisher, hollywoodskih igralk, katerih slovo je ta teden razžalostilo filmski svet.

Družina je sklenila, da bo igralki pokopala na skupnem grobu. Od njiju se bodo poslovili na skupni žalni slovesnosti, ki bo tako kot pogreb potekala v ožjem krogu. Zatem nameravajo organizirati še eno žalno slovesnost, ki pa bo odprta za javnost.

Debbie Reynolds je imela po besedah 58-letnega sina izredno rada kolibrije, ki so bili redni obiskovalci njenega doma na Beverly Hillsu. Zato je ob pogledu na drobne ptice na pokopališču Forest Lawn takoj vedel, da bodo mater in hčer pokopali tam. Kot je dejal, se je v dneh po njuni smrti z drugimi družinskimi člani dogovarja glede podrobnosti žalne slovesnosti in datuma pogreba.

Odšla dan po Carriejinem slovesu

Kot je znano, je Carrie Fisher, ena najbolj prepoznavnih zvezdnic franšize Vojna zvezd, za posledicami srčne kapi umrla v torek v 61. letu starosti, dan zatem pa je prav tako zaradi kapi odšla njena mati Debbie Reynolds. Todd Fisher je materino slovo opisal kot posledico zlomljenega srca po hčerkini smrti. Dejala naj bi, da si želi biti s Carrie. "Ne želim reči, da je (mama) neutolažljivo ždela, sploh ne," je dejal po smrti Debbie Reynolds. "Rekla je le, da ni uspela videti Carrie, ko se je vrnila iz Londona, in kako rada ima mojo sestro," je nadaljeval. "Dejala je, da si želi biti s Carrie. Natanko s temi besedami in v 15 minutah po najinem pogovoru je oslabela, pol ure pozneje je odšla," je še povedal o smrti svoje matere.



Carrie in Todd Fisher sta se rodila v zakonu Reynoldsove z Eddiejem Fisherjem. Par se je poročil leta 1955, ločila sta se štiri leta pozneje, po aferi, ki jo je imel pevec in igralec z Elizabeth Taylor

M. K.