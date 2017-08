Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pripravljene so tudi tematske majice. Foto: Reuters V Južni Karolini so že preizkusili balone, s pomočjo katerih bodo v živo prenašali sončni mrk. Foto: Reuters Zadnji popolni sončni mrk so Američani opazovali davnega leta 1979. Foto: EPA Najbolj vroč prodajni artikel so, seveda, očala za opazovanje mrka, a zveza potrošnikov opozarja na številne prevare. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Od kamer do križarjenj - Američani za sončni mrk nič ne prepuščajo naključju

V ponedeljek popolni sončni mrk v ZDA

20. avgust 2017 ob 11:14

Američani se v zadnjih dneh intenzivno pripravljajo na ponedeljkov popolni sončni mrk - posebna očala, za opazovanje tega pojava, gredo za med, hollywoodski režiserji so poiskali popolne pozicije za snemanje mrka, medije pa polnijo svetovalni članki od tega, kako poskrbeti, da vam ne skuri oči do tega, kateri koktejl je primeren za zabavo ob mrku.

Sploh prvič bodo popolni sončni mrk tudi v živo prenašali prek spleta , in sicer s pomočjo s helijem napolnjenih balonov, nameščenih po vseh koncih ZDA. V ta namen se je ekipa raziskovalcev z univerze v Montani povezala z Naso in v zrak poslala več kot 50 posebnih balonov, ki bodo dogodek ovekovečili.

"Priča bomo variacijam od obale do obale, da bi videli, kako mrk spreminja pokrajine," je ob preizkusu balonov povedala Cassandra Runyon, direktorica vesoljskega konzorcija Južne Karoline.

Slabe tri metre veliki baloni iz lateksa bodo opremljeni z videokamerami visoke ločljivosti, fotoaparati in računalniki. V zrak jih bodo spustili iz okoli 50 lokacij po ZDA, posnetke pa bodo pošiljali nazaj na Zemljo. Baloni bodo napolnjeni z dovolj helija, da se bodo s 300 metri na minuto dvigali do višine 24.000 metrov.

Iskanje popolnega kota

V nizkem startu pred ponedeljkom pa je tudi Hollywood - snemalne ekipe - tako filmov kot reklam - so že priletele na prizorišča, kjer bo sončni mrk, ki bo viden samo dve minuti, optimalno viden. Tu ni priložnosti za drugi posnetek, zato ne bodo ničesar prepuščali naključju in bodo snemali z več kamerami iz več kotov.

Nekateri bodo imeli na kamerah poseben filter, da bodo lahko posneli mrk, drugi bodo snemali večinoma odzive opazovalcev. Sončne mrke smo v filmih, kot je denimo Kubrickova 2001: Vesoljska odiseja, sicer že lahko videli, a je šlo običajno za delo posebnih učinkov.

"Popolni srčni mrk" na križarjenju

Morda tudi zato, ker so zadnji popolni sončni mrk v ZDA opazovali že davnega leta 1979, so se Američani na tokratnega res pripravili - vključno z majicami "Jaz sem ga prvi videl". Mediji so polni nasvetov, kako mrk opazovati varno in kaj se zgodi, če pogledate brez očal naravnost v mrk, Forbes je objavil novico, da bo mrk delodajalce stal "osupljivo količino denarja" v izgubljeni produktivnosti, LA Times pa, da je "mrk dober izgovor, da priredimo tematsko zabavo".

Ena od takih večjih priložnostnih zabav bo nedvomno tista na krovu ladje za križarjenje družbe Royal Caribbean, ki je za plovbo, naslovljeno "Popolni mrk", angažirala Bonnie Tyler, pop zvezdnico iz 80. let, najbolj znano po megauspešnici Total Eclipse of the Heart (Popolni srčni mrk). Potniki s Tylerjevo vred na križarjenje proti Karibom krenejo danes iz Orlanda na Floridi.

Poplava novic

Za konec pa je dovolj, da samo preletimo še nekaj naslovov, ki v pvezavi z mrkom polnijo ameriške medije v teh dneh - "Astrologi se ne morejo poenotiti, kaj za nas pomeni sončni mrk" (Time), "Sončni mrk obelodanil prevare z očali za opazovanje mrka" (San Francisco Chronicle), "Boste med sončnim mrkom na cesti? Oči na cesto in brez ustavljanja" (USA Today), "Kako se bodo na sončni mrk odzvale živali?" (Markets Insider) in "Za ameriške indijance je sončni mrk čas za regeneracijo" (Denver Post).

Sončni mrk je pojav, ko so Luna, Zemlja in Sonce poravnani. Luna je na sredini in njena senca zakrije Sonce (opazovalcem na Zemlji). Poznamo tri vrste Sončnih mrkov, popolnega, delnega in kolobarjastega. Pri popolnem sončnem mrku je fotosfera popolnoma zakrita. Ob sončnem mrku se zgodijo tudi spremembe na Zemlji. Ptice nekaj minut pred popolnim mrkom utihnejo, začne padati hitrost vetra, pokrajina spreminja barvo, nebo spreminja barvo, temperatura pada. Po koncu mrka traja še nekaj minut, da se ptice spet oglasijo, svetloba se vrača, toplota pa ne tako hitro.

