Od Pariza do Marakeša - poklon ikoni francoske mode Saint Laurentu

Za Saint Laurenta velja, da je prehajal meje med modo in umetnostjo. Njegove kreacije so bile že leta 1983 razstavljene v newyorškem Metropolitanskem muzeju.

Bil je pobudnik številnih modnih poudarkov in novosti. V žensko modo je uvedel moška oblačila, populariziral hlače, površnike in blejzerje.

Dva muzeja, ki bosta navdušila modne navdušence

9. marec 2017 ob 16:34

Pariz - MMC RTV SLO/STA

V Parizu in Maroku bodo letos odprli muzeja, posvečena življenju in delu ikone francoske mode Yvesa Saint Laurenta. Namenjena bosta tako javnosti kot modnim strokovnjakom, so sporočili s fundacije Pierra Berga in Yvesa Saint Laurenta.

Muzej v Marakešu, ki bo po pisanju francoske tiskovne agencije AFP večji od pariškega, je novogradnja, ki je zrasla v bližini vile Yvesa Saint Laurenta. Pri fundaciji si obetajo, da bo letno pritegnil 70.000 obiskovalcev. Odprtje obeh muzejev je predvideno v oktobru.

Fundacija Pierra Berga in Yvesa Saint Laurenta sicer hrani zbirko več kot 5.000 kreacij in 15.000 modnih dodatkov, ki jih je Saint Laurent zasnoval v štirih desetletjih svoje kariere.

Moška oblačila za ženske

Yves Saint Laurent (1936-2008) se je rodil v Oranu v Alžiriji. V Parizu je obiskoval šolo za modno oblikovanje. S 17 leti je postal asistent Christiana Diorja. Po njegovi smrti je leta 1957 postal direktor modne hiše Dior, od leta 1962 je vodil svoje podjetje. Upokojil se je leta 2002.

Velja za enega najizvirnejših in najpomembnejših modnih oblikovalcev po drugi svetovni vojni. Bil je pobudnik številnih modnih poudarkov in novosti. V žensko modo je uvedel moška oblačila, populariziral hlače, površnike in blejzerje.

Leta 1965 je predstavil Mondrian Look, nato modo dr. Živago, leta 1968 prozorne bluze iz šifona, leto pozneje pa je uveljavil nostalgično noto. V 70. letih preteklega stoletja je visoko modo osvežil z novimi živimi barvami, med drugim rdečo, oranžno in vijoličasto, leta 1981 je populariziral bolero. Ukvarjal se je tudi s kostumografijo za gledališke in baletne predstave ter filme.