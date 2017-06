Od Singapurja, Buenos Airesa do Maribora - nocoj spektakel na Dravi

25. obletnica Lenta

24. junij 2017 ob 09:01

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Že drugi dan Lenta bo postregel s spektaklom na Dravi. Predstavo Aqua Forte (močna voda) so Francozi priredili posebej za Maribor.

"Moram priznati, da ima Maribor čudovito reko in mesto, ki ustvarjata izjemno kuliso za našo predstavo, zato smo predstavo priredili posebej za Maribor in ji dali naslov Aqua Forte, močna voda," je povedala Dominque Noel iz francoske gledališke skupine Ilotopie. "Kljub temu, da smo igrali že po vsem svetu, je vsako mesto, vsaka reka in vsako jezero značaj in izziv zase. Pri pripravah na izvedbo vedno obiščemo mesto in temeljito raziščemo njegove vode in možne lokacije."

Ena najbolj priljubljenih francoskih uličnih gledaliških skupin prihaja iz Marseilla in izvaja predstave na vodi, v katerih brez besed, a s pomočjo svetlobe, zvoka, izvirne glasbe in pirotehnike pripoveduje vsakdanje zgodbe. Vsakdanje ljudi in predmete preoblikuje v sanjska, mitska bitja in objekte sredi odisejade epskih razsežnosti. Igralci hodijo po vodi in se po njej vozijo s kolesi in avtomobili.