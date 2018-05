Odgovor za uvrstitev v finale Evrovizije: "Lea je drugačna od drugih. Je takšna, kot je."

Lea Sirk bo v finalu nastopila pod zaporedno številko 3

12. maj 2018 ob 09:34

Lizbona - MMC RTV SLO

V triminutni nastop Slovenije, ki ga vidijo evrovizijski oboževalci, sta vložena dva meseca intenzivnih vaj – vse od zmage Lee Sirk na Emi s pesmijo "Hvala, ne!". In nič ni prepuščeno naključju.



"Trenirali smo trikrat tedensko. Nobena malenkost ni prepuščena naključju in je naštudirana. Vedno pa je na odru drugače, ker je prisoten še adrenalin in imajo dekleta pri tem še svoj 'touch'," je povedal koreograf Erik Bukovnik, ki je sestavil plesno točko že na Emi. Toda od takrat je doživela nekaj sprememb.

"Na Emi smo imeli okvirje, ki niso funkcionirali. Nekaterim so bili všeč, ampak smo vedeli, da glede na velikost odra tu ne pridejo v poštev. Iskali smo novo rešitev, kaj lahko naredimo. Celotna kreativna ekipa se je odločila, da jo pošljemo bliže občinstvu. In na velikost odra smo se odločili, da jih držimo skupaj, ker imajo tako najboljšo energijo," je idejo za nastopom, ki je Sloveniji prinesla finale na 63. izboru za pesem Evrovizije, pojasnil Bukovnik.

Tako ločijo Sirkovo le še ure, da nastopi v finalu 63. izbora za pesem Evrovizije, kamor se je uvrstila v četrtek. "Nobeden ni vedel, kaj naj pričakujemo. Evrovizija je loterija. Ko so nas poklicali, je sledilo veselje, vzhičenje in komaj čakamo, da stopimo še enkrat na oder," je povedala plesalka Anja Möderndorfer, ki spremlja Sirkovo skupaj s Karin Putrih, Tajdo Kožamelj in Veroniko Škrlj že od prvih vaj na Emi. "Evrovizija je posebno doživetje. Ogromno je. V Sloveniji je nemogoče kaj takšnega doživeti na plesnem odru," je poudarila Möderndorferjeva.

Vendar, tisto, kar razlikuje slovensko odpravo na letošnji Evroviziji, je energija. "Lea je odpičena, Tako je sproščena. Je takšna, kot jo vidijo ljudje, kar mi je najbolj všeč. In to energijo prenaša na nas - in je sproščeno. Ne vem, če sem že kdaj prišla s takšno lahkoto na oder, sploh pred takšnim dogodkom. Lea ima zelo dobro energijo, ki je nalezljiva," je priznala Möderndorferjeva.

Temu pritrjuje tudi spremljevalna pevka Karin Zemljič, ki ostaja v ozadju slovenskega nastopa - za kamerami. "Lea je drugačna od drugih. Je takšna, kot je. Ne pretvarja se. In mislim, da je tudi pesem takšna - ni bil pripravljen z namenom, da bo to 'evrovizijska pesem' in to se čuti," je poudarila Zemljičeva. Ta je na Evroviziji v vlogi spremljevalne pevke tretjič - nastopila je že z duom Maraaya leta 2015 in ManuEllo leta 2016. "Tokrat je drugače to, da imam poleg sebe 'lead' pevko, ki je dobra pevka in tudi moja prijateljica, kar je pomembno. Zaradi tega je toliko lažje. Ni se mi treba ukvarjati s tem, kaj bo ona naredila, in ji zaupam, da bo vedno zapela tako, kot je treba," je poudarila Zemljičeva.

In če se je Sirkova še po uvrstitvi v finale spraševala, ali je tam pristala zaradi tega, ker sta jo občinstvo in žirija postavila v zlato sredino, je meni Zemljičeva drugače: "Ne gre za slabe pesmi, gre za iskrenost. Gre za to, da je avtorica svoje pesmi in to tisto, kar pripomore, da stopiš za svojo pesem in jo predstaviš."

Za njimi je že uspešno opravljena generalka, ki jo je sinoči ocenjevala strokovna žirija, pred njo pa še drugi nastop pred občinstvom v areni Altice.

Klavdija Kopina, foto: David Lotrič