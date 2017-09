Odločni "ne" francoskih modnih gigantov pretirano suhim manekenkam

Odločitev sta sprejela ob upoštevanju kritik modne industrije

6. september 2017 ob 15:46

New York - MMC RTV SLO, STA

Francoska modna giganta LVMH in Kering, ki imata med drugim v lasti znamki Christian Dior in Saint Laurent, sta se zavezala k prepovedi pretirano suhih manekenk in manekenov v svojih oglasih in na modnih revijah.

LVMH in Kering sta med drugim prepovedala sodelovanje deklet, mlajših od 16 let, v snemanjih in na dogodkih za odrasle. Poleg tega bosta sodelovala samo z manekenkami s konfekcijsko številko najmanj 34 in manekeni s konfekcijsko številko vsaj 44 po francoskih standardih, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

"Spoštovanje dostojanstva vseh žensk je bila zame od vedno tako osebna zaveza kot tudi prednostna naloga Keringa kot skupine," je pojasnil vodja družbe, milijarder Francois-Henri Pinault. V Keringu tudi upajo, da bodo navdihnili celotno industrijo, da bo sledila tem smernicam. To bi po besedah Pinaulta resnično spremenilo delovne razmere manekenk na tem področju dela.

Francoski modni konglomerat LVMH ima v lasti francoske znamke, kot so Louis Vuitton, Christian Dior in Givenchy, ter evropske znamke, med drugim Fendi in Marc Jacobs. Kering pa ima med drugim v lasti znamke Saint Laurent, Gucci, Bottega Veneta in Alexander McQueen.

Sin lastnika LVMH Bernarda Arnaulta Antoine Arnault pa je pojasnil, da morajo biti kot vodilni v sektorju v ospredju te pobude. "Imamo odgovornost pri postavljanju novih standardov v modi in upamo, da nam bodo sledili tudi drugi," je dodal.

V Franciji je že maja začel veljati zakon, po katerem morajo imeti vse manekenke, ki delajo v državi, zdravniško potrdilo, da niso presuhe in da so dobrega zdravja. S tem ukrepom so želeli preprečiti promocijo nedosegljivih lepotnih idealov in anoreksijo med mladimi.

K. K.