Odpadnik in lomilec ženskih src Lorenzo Lamas pred peto ločitvijo

Nova ločitev za Lamasa

25. december 2016 ob 11:30

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nekdanji zvezdnik serije Odpadnik Lorenzo Lamas se spet ločuje. 58-letnega igralca je zapustila zvezda resničnostnih šovov Shawna Craig po petih letih zakona.

Težave v zakonu so se začele kmalu za tem, ko je nekdanji igralec v telenovelah že drugič zapored razglasil osebni stečaj leta 2014 (deset let po prvem). Takrat je njegov dolg znašal okoli 300.000 evrov. A zdaj je Craigovi po pisanju spletne strani Radar Online prekipelo. Razlog naj bi bila Lorenzova odločitev, da se preselita iz Los Angelesa. "Shawna se ne želi z Lorenzom preseliti v New York. Zelo ga je potrla ta odločitev," je dejal vir za omenjeno spletno stran.

"Shawna ga sili, da se preseli v New York brez nje, kar ga je zelo užalostilo. Pravi mu, da je selitev zanj najboljša. Sama pa bi samo rada hodila ven in se zabavala," je še dodal vir. Craigova je namreč podpisala pogodbo za snemanje resničnostnega šova z zaročenko nepremičninskega vlagatelja Mohameda Hadida (očeta manekenk Gigi in Belle Hadid) Shivo Shafi, ki ga bodo začeli snemati leta 2017.

Lorenzo in Craigova sta se spoznala leta 2010, ko je bila manekenka stara 23-let. Za roko jo je zaprosil po treh mesecih zveze. To je bil njegov peti zakon, prejšnji štirje so se končali z ločitvijo. Najprej je bil leto dni poročen z Victorio Hilbert, za njo je za dve leti prišla Michelle Smith.

Nato so prišle na vrsto njegove soigralke iz serije Odpadnik. Žena številka tri je bila Kathleen Kinmont, ki je igrala Bobbyjevo sestro Cheyenne, poročena pa sta bila štiri leta. Najdlje, šest let, pa je v zakonu zdržal s Playboyevo zajčico Shauno Sand, ki se je v seriji kot Lake Bradshaw pojavila v petih epizodah.

K. K.