V živo: Lea Sirk v boj za evrovizijski finale

Drugi predizbor od 21.00 na TV SLO 2 in MMC-ju

10. maj 2018 ob 14:35,

zadnji poseg: 10. maj 2018 ob 21:03

Lizbona - MMC RTV SLO

V Lizboni nocoj izbirajo še drugih deset finalistov, ki se bodo v soboto med izvajalci iz 26 držav pomerili za zmago na 63. tekmovanju za pesem Evrovizije.

Pred Slovenijo je odločilen dan, saj bo oder arene Altice predzadnja, 17. po vrsti, zavzela tudi naša predstavnica Lea Sirk s skladbo Hvala, ne!.

Neposredni prenos lahko spremljate na TV Slovenija 2, Valu 202, Radiu Maribor in prek spleta na MMC-ju.



Slovenija se bo za finale potegovala skupaj z Norveško, Romunijo, Srbijo, San Marinom, Dansko, Rusijo, Moldavijo, Nizozemsko, Avstralijo, Gruzijo, Poljsko, Malto, Madžarsko, Latvijo, Švedsko, Črno goro in Ukrajino.

Na prvem predizboru so Evropo prepričali predstavniki Avstrije, Estonije, Cipra, Litve, Izraela, Češke, Bolgarije, Albanije, Finske in Irske, v sobotnem finalu pa bo mogoče slišati še predstavnike šestih držav, ki so se vanj uvrstili neposredno: Portugalske kot letošnje gostiteljice ter Italije, Francije, Španije, Nemčije in Velike Britanije, ki največ prispevajo v proračun Evropske radiodifuzne zveze (EBU).

Več z evrovizijskega prizorišča na naši Facebookovi strani in profilu na Instagramu. Iz Lizbone bo poročala MMC-jeva novinarka Klavdija Kopina.



Dogajanje v Lizboni v živo spremljamo tudi na MMC-ju:

K. S., D. S., T. H.