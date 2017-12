Ogorčenje nad Lily Allen zaradi izjave, da bo ostala brez strehe nad glavo

Pevka v težavah zaradi davkov

6. december 2017 ob 19:51

London - MMC RTV SLO

Britanska pevka Lily Allen je dvignila precej prahu s tvitom, da bo za božič najverjetneje brez strehe nad glavo, saj se njeni podnajemniki ne želijo izseliti iz njenega stanovanja v Londonu. S tem pa je sprožila val ogorčenja.

Kmalu po objavi tvita, ki je zaokrožil po britanskih medijih, ga je pevka izbrisala, toda oglasila sta se njena podnajemnika. "Nismo zvezdniki," sta se odzvala na besede Allenove in jo obtožila, da ju je neupravičeno izpostavila v javnosti.

Allenova je stanovanje v Londonu oddajala tujemu diplomatskemu paru, 38-letni Mariji Bilotti in njenemu možu Luci. "Nisva javni osebi. Nihče nima pravice, da naju tako izpostavlja v javnosti. Sva tujca. Ne želiva, da ljudje vedo, kje sva," je dejal Luca za Daily Mail.

Njegova soproga je dejala, da sta se z možem strinjala, da zapustita posestvo, a sta Allenovo le prosila, ali lahko ostaneta v stanovanju še dodatna dva dneva. Ob pevkinem tvitu je bila zgrožena, ampak njenega dejanja ni želela komentirati, saj je dejala, da se "noče spustiti tako nizko".

Allenova je ob tem še napačno trdila, da se želita njena italijanska podnajemnika izogniti izgonu iz države in sta zato zaprosila za diplomatsko imuniteto. "Hotela sem se preseliti nazaj v svoje stanovanje ta teden, toda moja podnajemnika sta sporočila, da ne najdeta ničesar, kar bi ustrezalo njunemu standardu," je tvitnila Allenova in tvit kasneje tudi izbrisala.

"Rekla sta, da sta diplomata in da imata diplomatsko imuniteto, zato ne morem narediti nič. Tako da ... Kdo bi sprejel tričlansko družino za božič," se je še spraševala v izbrisanem tvitu. Allenovo so za tem napadli na Twitterju in jo označili za "šampanjsko socialistko".

Finančne težave zaradi davkov

Pevka je stanovanje kupila leta 2008 za nekaj več kot milijon evrov. Hkrati je tudi tvitnila in kasneje izbrisala zapis, da "zasebna ekipa menedžerjev, davčnih strokovnjakov in zavarovalnih agentov" raziskuje njeno bivanjsko problematiko. Allenova je namreč že lani postavila na trg svoje posestvo Cotwolds, katerega vrednost ocenjujejo na več kot 4,7 milijona evrov.

"Za mano so težka leta. Prisiljena sem prodati svoj dom, da lahko plačam svoje davke," je tvitnila 31-letnica (in kasneje znova izbrisala tudi ta tvit). Pevka, ki je zaslovela s singli, kot so Smile, F*** You in 21, zdaj živi v Londonu skupaj s hčerkama Ethel in Marnie.

K. K.