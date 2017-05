Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ohrovt očistimo in narežemo na rezance. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ohrovtova juha z rižem

Ohrovt očistimo in narežemo na rezance

2. maj 2017 ob 09:20

MMC RTV SLO

Sestavine: 70 dag ohrovta, 2 krompirja, 12 dag riža, peteršilj, 1 čebula, 2 žlici olivnega olja, 1,2 litra zelenjavne jušne osnove, 1 žlica masla, sol, poper.

Krompir olupimo in narežemo na kocke. Ohrovt očistimo in narežemo na rezance. Čebulo nasekljamo in popražimo na maslu in olju. Dodamo krompir in ohrovt. Pražimo nekaj minut, prilijemo vročo jušno osnovo.

Začinimo s soljo in poprom, pokrijemo in zavremo. Kuhamo približno pet minut. Takrat v juho stresemo tudi riž in kuhamo še približno 15 minut. Potresemo z nasekljanim peteršiljem.