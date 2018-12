Okoljevarstvenica Urša Zgojznik postala Slovenka leta

Uredništvo revije Jana izbralo deset kandidatk

6. december 2018 ob 08:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenka leta 2018 je postala Urša Zgojznik, predsednica društva Ekologi brez meja, so odločili bralci revije Jana.

Zaradi ljudi, kot je Urša, ki znajo javnost motivirati k razmisleku o tem, kako lahko prav vsak med nami pripomore k zmanjšanju kopičenja odpadkov, se Slovenija uvršča med najbolj čiste države po indeksu EPI, so sporočili organizatorji.

V letošnji akciji Slovenka leta je sodelovalo še devet žensk, ki so na svojem področju stopile iz povprečja in s svojim delom zaznamovala svoje okolje. Med njimi so morska biologinja in ekologinja, predsednica Nacionalnega odbora L'Oréala in Unesca Za ženske v znanosti Alenka Malej, ekonomistka in ena najboljših poslovnih trenerk v Sloveniji Irena Deželak, učiteljica in gorska reševalka Mojca Odar, direktorica podjetja Energetika.net ter lastnica podjetja Eko knjiga Alenka Žumbar Klopčič.

Med kandidatkami za naziv so bile tudi izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, predsednica združenja Onko net in podpredsednica Sveta pacientov Onkološkega inštituta Kristina Modic, nekdanja direktorica Mirovnega inštituta Neža Kogovšek Šalamon, profesorica na Gimnaziji Vič v Ljubljani Alenka Mozer, modna oblikovalka Matea Benedetti in mati samohranilka Želja Platzer Papič.

Letošnji izbor Slovenke leta je bil že 30. po vrsti. Lani je Slovenka leta postala Petra Greiner, ustanoviteljica Zavoda 13.

A. P. J.