Okroglih 50 let nizozemskega kralja: čustven intervju, parada in večerja za 150 "sotrpinov"

27. april je na Nizozemskem državni praznik

28. april 2017 ob 20:28

Haag - MMC RTV SLO

Na Nizozemskem je te dni veselo, saj je kralj Viljem Aleksander v četrtek praznoval abrahama, ob jubileju pa so mu rojaki tradicionalno pripravili veliko slavje.

Že nekaj dni pred rojstnim dnem so se po državi, predvsem pa v krajih blizu uradne kraljeve rezidence De Horsten (v občini Wassenaar), pojavljale slamnate lutke, poimenovane Abraham (če gre za moškega slavljenca) oz. Sara (če gre za žensko), ki jih Nizozemci tradicionalno postavljajo pred domove novopečenih abrahamovcev.

Letos parada v Tilburgu

Slovesno parado ob dnevu kralja (Koningstag) sicer vsako leto priredijo v drugem kraju, tokrat je potekala v Tilburgu, šestem največjem nizozemskem mestu, kjer so že nekaj dni prej mesto slavnostno okrasili s podobami kralja in njegove žene Maxime, na dan parade pa se je na ulicah zbralo več tisoč ljudi, ki so želeli vladarja in njegovo družino videti v živo. Praznovanje se nadaljuje tudi danes, ko bosta kralj in kraljica Maxima na večerji gostila 150 Nizozemcev, ki rojstni dan praznujejo na isti dan kot kralj. Prijave za večerjo so zbirali več mesecev, prednost pri izboru pa so imeli tisti, ki letos praznujejo okrogli jubilej, poroča nizozemski Times.

Oranška kraljeva hiša je rojstni dan Viljema Aleksandra zaznamovala tudi tako, da je končno odprla svoj uradni profil na Instagramu in kot prvo objavila fotografijo kraljeve družine, ki se je z vlakom odpravila na parado v Tilburg. Poleg tega so za 50 ur odprli kraljevo palačo in podelili 12.500 brezplačnih vstopnic ljudem, ki si želijo kraljev dom ogledati od blizu.

Presenetljivo oseben intervju

Na predvečer svojega rojstnega dne so poleg tega na nacionalni televiziji predvajali precej oseben intervju s kraljem, ki si ga je v živo ogledalo več kot štiri milijone ljudi. V pogovoru se je kralj med drugim dotaknil tudi smrti svojega mlajšega brata, princa Frisa, ki je družino pretresla leta 2013. Kot je znano, se je Friso leto prej ponesrečil med turnim smučanjem v Avstriji (zasul ga je snežni plaz), naslednjih nekaj mesecev pa je bil v komi v Avstriji, dokler se ni njegova družina odločila, da ga premesti v domovino, kjer je leto in pol po nesreči umrl. "Ves čas sem upal, da bo z njim vse v redu," je o obdobju, ko je Friso ležal v komi, dejal Viljem.

Z obema bratoma (po Frisu se je upokojeni kraljici Beatrix in njenemu že pokojnemu možu Clausu rodil še Constantijn) si je (bil) namreč zelo blizu, saj sta se rodila zgolj leto in pol za njim (Friso) oz. dve leti in pol (Constantijn). "Med mano in najmlajšim bratom je manj kot dve leti in pol razlike. Kaj hitro sem se moral naučiti, kako si izboriti svoje mesto," je po poročanju Royal Central dejal v intervjuju.

Brata še vedno močno pogreša

Frisa še danes zelo pogreša, je priznal, saj sta si bila blizu, čeprav je Friso z ženo Mabel živel v Londonu. "Vedno je bil tako zaposlen, a je ves čas ostajal v ozadju. Bil je moj tesen svetovalec. Izjemno odkrit in ne prav diplomatski!" je o bratu razkril v sredo in dodal: "A šele ko nekoga izgubiš, razumeš, kako močno lahko nekoga, ki ti je blizu, pogrešaš."

Po drugi strani pa mu je ravno izguba brata omogočila, da se je lahko čustveno poistovetil s svojci žrtev sestreljenega letala MH17, pravi in dodaja: "Veliko ljudi mi je takrat dejalo: 'Tudi ti si izgubil brata v nesreče, ti razumeš, kako je.'"

Odraščanje treh najstniških princes

In medtem ko je imel sam dva brata, njegova naslednica, 13-letna Catharina-Amalia, odrašča v družbi dveh sester, princes Alexie, ki bo junija dopolnila 12 let, in Ariane, ki je na začetku aprila postala desetletnica. "Vse tri imajo zdaj svoje prenosne telefone. Vsaka ga je lahko dobila za 10. rojstni dan, zdaj je tudi Ariane dopolnila 10 let. In čeprav naj bi bila v teoriji glede telefonov vedno zadnja beseda najina, to v praksi ni povsem res," v smehu opisuje vsakdan s tremi odraščajočimi dekleti in dodaja, da so prenosni telefoni stari, saj sta ju prej uporabljala z Maximo.

Kljub vsemu pa ni "zatežen" oče, priznava. Čeprav vedno zahteva, da so dekleta ves čas pod budnimi očesi telesnih stražarjev, pa ne želi vedeti, kaj počnejo, ko ga ni v bližini, pravi, saj si morajo same utirati pot v življenju in se učiti z izkušnjami, tudi napakami.

Nasvet hčerki: "Delaj napake. Tudi jaz sem jih. Veliko."

Najstarejši hčerki je pred kratkim svetoval, naj, preden bo morala prevzeti svoje kraljevske dolžnosti, dobro spozna sebe. "To ji ves čas ponavljam. Spoznaj svoje meje in pojdi prek njih. Delaj napake. Če se le da, stran od oči javnosti. Tudi jaz sem jih. Veliko."

Znano je, da je Viljem Aleksander v mladosti veljal za precej divjega (zaradi njegove ljubezni do piva so mu sodržavljani nadeli vzdevek Princ Pils, nekoč pa mu je, domnevno pod vplivom alkohola, uspelo avtomobil zapeljati v reko), a se je, ko je spoznal v Argentini rojeno Maximo, povsem umiril. "Res je posebna ženska in veliko srečo sem imel, da sem jo spoznal," pravi o svoji ženi, s katero sta poročena od februarja 2002. "Skupaj sva šele 18 let, najina zveza se šele začenja, veliko imava še pred seboj," o zakonu z nekdanjo investicijsko bančnico še pravi nizozemski kralj.

Kraljičin dan praznovali 30. aprila, kraljevega 27. aprila

Konec aprila je sicer na Nizozemskem že desetletja rezerviran za praznovanje rojstnega dne monarha oz. monarhinje, ki je obenem tudi državni praznik. Leta 1948 je namreč na prestol sedla babica zdajšnjega kralja, Juliana, ki je rojstni dan praznovala 30. aprila. Ko je leta 1980 prestol in žezlo odstopila svoji hčerki Beatrix, ki se je rodila 31. januarja, se je ta odločila, da bo kot državni praznik obdržala materin rojstni dan, saj je konec aprila vreme praznovanjem na prostem bolj naklonjeno kot januarja.

Njen sin, Viljem Aleksander, ki je bil po materini abdikaciji januarja 2013 ustoličen pred štirimi leti (30. aprila 2013), kot omenjeno, praznuje 27. aprila, zato se je državni praznik premaknil le za nekaj dni. Prestolonaslednica, oranška princesa Catharina-Amalia je sicer rojena 7. decembra, zato ni znano, kaj bo s praznikom, ko bo na prestol sedla ona.

Kraljeva družina je na Nizozemskem še vedno precej priljubljena, čeprav v zadnjih letih zagovorniki odprave monarhije pridobivajo podporo. Leta 2008 je državno ureditev (in z njo takratno kraljico Beatrix) podpiralo 85 odstotkov Nizozemcev, ko je na prestol sedel Viljem Aleksander, ga je podpiralo sedem odstotkov manj ljudi (78 %), do leta 2016 pa je njegova podpora padla na zgodovinsko najnižjo raven, 65 odstotkov. V najnovejši raziskavi javnega mnenja kralja podpira 70 odstotkov ljudi, precej bolj pa so naklonjeni njegovi ženi Maximi (80 %), ki je tako tudi najbolj priljubljena članica kraljeve družine, poroča nizozemski Times.

Tanja Kozorog Blatnik