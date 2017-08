Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dragojević je priljubljen tudi na slovenskih koncertnih odrih. Foto: MMC RTV SLO Glasbenik obvlada vrsto inštrumentov. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Oliver Dragojević: Poletje je čas za družino in morje Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Oliver Dragojević potrdil, da je hudo bolan

Pevcu so odkrili tumorna tkiva

24. avgust 2017 ob 15:51

Split - MMC RTV SLO

Priljubljeni hrvaški pevec Oliver Dragojević je potrdil, da je hudo bolan. Kot je povedal za hrvaške medije, so zdravniki odkrili tumorna tkiva in je zdaj na preiskavah.

Da je 69-letni Dalmatinec bolan, je po Splitu krožilo že nekaj časa, od kar so pevca njegovi oboževalci začeli videvati v splitskem kliničnem centru in na onkološkem oddelku.

Kot navaja Jutarnji list, Dragojević boleha za rakom na pljučih. "Že nekaj čas prihaja na preglede in preiskave. Precej je oslabel in šele videlo se bo, kako bo njegovo zdravljenje napredovalo," je povedal vir iz splitske bolnišnice.

Pevec sam za časnik podrobneje o svoji bolezni ni želel razpravljati, je pa potrdil, da je bolan, da so našli tumorna tkiva in da je v postopku preiskav. Ni pa se še odločil, na kakšen način se bo zdravil. Ob tem je še dodal, da njegova bolezen ni povezana s kajenjem, temveč s starostjo.

Občinstvo zabaval že kot otrok

Dragojević se je rodil leta 1947 na Korčuli, vse njegove tri sestre so umrle med vojno, mlajši brat Aljoša pa je tudi že pokojni. Že pri petih letih je oče sinu Oliverju kupil orglice, s katero je nato zabaval turiste in prišleke s trajektom na otok. Zaradi strasti do glasbe so starši fanta poslali na glasbeno šolo v Split, kjer je osvojil še klavir, klarinet in bas kitaro.

Prvič je Dragojević na odru nastopil leta 1961 na splitskem otroškem festivalu, od tam je šla njegova glasbena pot, na kateri je melodije dalmatinskih klap prepletel z jazzom in sodobnimi ritmi, samo še navzgor. Je eden redkih balkanskih glasbenikov, ki je nastopil v newyorški dvorani Carnegie Hall, v londonskem Royal Albert Hallu, pariški Olympii in v sydneyjski operi.

V dobrih 30 letih glasbene kariere je hiperproduktivni Dragojević izdal kar 38 albumov.

K. S.