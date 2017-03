Omar bo v prvem predizboru nastopil predzadnji

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Naber je za svojo pesem posnel videospot. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer V videospotu bo poleg Nabra nastopil tudi nadarjeni plesalec Jernej Kozan. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pred turnejo po Evropi posnel videospot za On My Way

31. marec 2017 ob 11:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Omar Naber bo na evrovizijski oder 9. maja stopil pod zaporedno številko 17. A še pred tem bo stopil na odre v Londonu, Izraelu in Amsterdamu, ki jih bo obiskal v sklopu promocije svoje pesmi On My Way.

"Promocijska turneja me zdaj vodi na vse konce Evrope. Dal bom vse od sebe, da čim bolj spromoviram slovensko evrovizijsko pesem. Dejstvo je, da bo na teh dogodkih veliko novinarjev in oboževalcev Evrovizije, tako da se moram potruditi in na njih narediti čim boljši vtis," je povedal Naber.

Najprej bo v nedeljo nastopil na prireditvi London Eurovision Party. Dan po nastopu v britanski prestolnici potuje v Izrael, kjer bo poleg preostalih promocijskih aktivnosti v sredo nastopil na Israel Calling. Zadnji nastop v sklopu prvega dela promocijske turneje pa bo nastop na dogodku Eurovision In Concert naslednjo soboto v Amsterdamu.

"Lepo se je vrniti v ta evrovizijski mehurček. Ne celo, da sem bil že na Evroviziji, ampak bil sem na Evroviziji v Kijevu. V bistvu imam lepe spomine na to in bom poskusil svoje izkušnje čim bolj izkoristiti," je še dodal Naber, ki se bo pred odhodom v tujino nocoj ustavil še v ljubljanskem Orto Baru.

Zap. št. Prvi predizbor, 9. maj Drugi predizbor, 11. maj 1. Švedska Srbija 2. Gruzija Avstrija 3. Avstralija Rusija 4. Albanija Makedonija 5. Belgija Malta 6. Črna gora Romunija 7. Finska Nizozemska 8. Azerbajdžan Madžarska 9. Portugalska Danska 10. Grčija Irska 11. Poljska San Marino 12. Moldavija Hrvaška 13. Islandija Norveška 14. Češka Švica 15. Ciper Belorusija 16. Armenija Bolgarija 17. Slovenija Litva 18. Latvija Estonija 19. Izrael

Spodaj si lahko pogledate nekaj utrinkov s snemanja novega videospota za pesem On My Way, ki je doživela novo preobleko.

K. K., foto: Sandi Fišer