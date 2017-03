Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Naber bo nastopil v drugem delu prvega evrovizijskega predizbora 9. maja. Foto: Jani Ugrin Pevec bo, podobno kot na Emi, na odru Evrovizije stal sam. Foto: Jani Ugrin Naber in slovenska delegacija bodo v Kijev odpotovali 30. aprila, saj slovenskega predstavnika na Evroviziji čaka pred samim nastopom teden intenzivnih vaj. Foto: Jani Ugrin To bo že drugo Naberjevo potovanje v Ukrajino na izbor za Pesem Evrovizije. In kot pravi sam, je tokrat veliko bolj zrel, kot je bil pred 12 leti. Foto: Jani Ugrin Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Omar Naber: Na Evroviziji bom na odru kar lepo sam

Slovenska evrovizijska pesem z novim aranžmajem

9. marec 2017 ob 11:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

On My Way, pesem, s katero bo Omar Naber drugič v svoji karieri predstavljal Slovenijo na Evroviziji, je doživela nekaj lepotnih popravkov.

"Pesem je doživela kar lepo preobrazbo. Nad novim aranžmajem sem še bolj navdušen," je povedal Naber. Pesem je na novo posnel v torek budimpeški nacionalni filharmonični orkester. "Zelo sem navdušen nad idejo, ki jo je predlagal aranžer pesmi Žiga Pirnat. Snemali smo v Budimpešti, Žiga pa je prek Skypa dirigiral iz Los Angelesa, kjer trenutno prebiva, za slovensko pesem na Pesmi Evrovizije. Zanimiva povezava," je dodal Naber.

Glavna "krivca" za pesem On My Way sta se prvič srečala pred kakšnimi sedmimi leti, ko je Pirnat povabil Naberja k sodelovanju v nekem drugem projektu. In že takrat je – kot je priznal slovenski predstavnik na izboru za Pesem Evrovizije – nanj pustil dober vtis. Sodelovanje sta utrdila pri ustvarjanju pesmi za letošnjo Emo.

Kot zanimivost: budimpeški filharmonični orkester, s katerim Pirnat sodeluje že vrsto let (in je tudi razlog, da je z njimi združil moči pri nastajanju pesmi On My Way), je posnel tudi glasbo za zmagovalno pesem Evrovizije leta 2015 Rise Like A Phoenix, ki jo je zapela Conchita Wurst.

V Kijev brez spremljevalnih pevcev

Naber bo tudi na evrovizijskem odru stal sam. "Na Evroviziji bom na odru kar lepo sam. Pesem si zasluži intimo, samoto, ker govori o samoti – da sem izgubljen, osamljen. Pesem sem napisal pred časom, v trenutku neke šibkosti, osamljenosti, ko nisem vedel, kaj naj. In mislim, če bi na oder povabil še spremljevalne vokaliste ali plesalce, bi razvrednotil intimo. Zato smo se skupaj z ekipo odločili, da bom kar sam," je pojasnil Naber.

Po Emi ...

Podobno kot pretekla leta pa je tudi letos Ema sprožila številne odzive – tako glede prireditve kot izbora potnika v Kijev. "Samih odzivov nisem spremljal, ker nima smisla, da si jih jemljem k srcu. V vsakem primeru je Slovenija po vsaki Emi razdeljena na dva pola. Eni so za tistega, ki je zmagal, drugi so za tistega, ki ni, ampak menijo, da bi moral. Vsako leto je enako. Tisti, ki niso zadovoljni, so glasnejši od tistih, ki so. Ne glede na to, kakšna pesem je zmagala. Ali je dobra ali ni. Tisti, ki te ne podpirajo, te spljuvajo, drugi pa so podporniki in nimajo razloga, da so tako glasni. Zelo hecen fenomen. Ampak nanj sem bil pripravljen," je povedal Naber.

Slovenski potnik na Evrovizijo, ki bo dvakrat zastopal svojo državo na izboru, ko bo ta potekala v istem mestu, ostaja pozitivno naravnan. "Vedel sem, da bo Slovenija po Emi razdeljena, kot je vsako leto. Moram priznati, da imam ogromno podpornikov. Veliko ljudi mi čestita, da je Slovenija izbrala to pesem. To daje smisel temu, da sem letos predstavnik na Evroviziji," je na koncu dodal Naber.

Spodaj si lahko pogledate Naberja med gostovanjem v oddaji Od blizu in Popšop.

