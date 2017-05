Omar Naber na evrovizijski oder z zmagovalno držo

Napetost pred prvim polfinalnim večerom narašča

9. maj 2017 ob 08:41

Kijev - MMC RTV SLO/STA

V Kijevu je vse nared za prvi polfinale 62. Evrovizije, na katerem bo Slovenijo predstavljal Omar Naber s pesmijo On My Way, ki je v ukrajinsko prestolnico prispel že zadnji dan aprila.

Prvega maja je prvič stopil na oder International Exhibition Centre in opravil vajo na velikem odru, s katero je bil zadovoljen: "Ekipa, ki je zasnovala nastop, se je odrezala fantastično. Imamo še nekaj popravkov, ampak do petka, ko nas čaka druga vaja, bomo vse izpilili," je takrat povedal na novinarski konferenci.

Naslednji dan je slovenski predstavnik nekaj prostih ur izkoristil za ogled mesta gostitelja, ki ga je navdušilo: "V Kijevu se zelo dobro počutim. Duh mesta – močan in topel — mi je zelo ljub in blizu. Kijev me je navdušil tudi z odlično hrano, kar še dodatno pripomore k mojemu dobremu počutju."

Ne zamudite neposrednega prenosa v živo ob 21.00 na TV SLO 2, Valu 202, Radiu Maribor in RTV 4D.

Omar se je odzval povabilu slovenske veleposlanice v Ukrajini, Nataše Prah, ki ga je seznanila s trenutnim splošnim položajem v Ukrajini. Pogovor je tekel tudi o pripravah na nastop in o spremembah v Ukrajini, ki so se zgodile od Omarjevega nastopa v Kijevu leta 2005 do danes.

Na povabilo kolegov s Črne gore je nastopil na njihovi zabavi. Skupaj z gostiteljem in predstavniki Srbije, Makedonije in Hrvaške je navdušil zbrane goste.

Z drugo vajo na odru tekmovanja za Pesem Evrovizije je bila celotna ekipa zelo zadovoljna. Soboto, sicer prost dan, je Omar izkoristil za intervjuje, zvečer pa se je odzval povabilu avstralskega predstavnika Isaiaha in se udeležil njegove zabave.

Predzadnji nastop v prvem polfinalu

V nedeljo se je s preostalimi nastopajočimi na Pesmi Evrovizije udeležil uradnega odprtja in se sprehodil po rdeči preprogi. V ponedeljek ga je čakal nastop, ki so ga ocenjevale strokovne komisije, že drevi pa bo njegova usoda v rokah gledalcev po vsej Evropi. V veliki sobotni finale se bo uspelo uvrstiti zgolj desetim od današnjih 18 nastopajočih.

Naber je na novinarski konferenci po drugi vaji dodal, da je njegova ekipa opravila vrhunsko delo in pripravila nastop, ki bo drugačen, izjemen: "Moja naloga je, da bom na nastopu dal sto odstotkov sebe v skladbo in izvedel celoten nastop tako, kot si ga želim. Kar se bo zgodilo po tem, pa ni več v mojih močeh." V pogovoru za Vikend pa je dejal: "Slišati bo naduto, ampak na Evroviziji je vse, razen zmage, neuspeh. S to držo moraš iti na oder."

Na evrovizijskem odru bodo letos slavili raznolikost, tako ali drugače, saj se obeta pisana paleta nastopajočih iz raznovrstnih kulturnih ozadij, ki se bodo predstavili s skladbami različnih zvrsti.

V prvem polfinalu bo nastopilo skupno 18 izvajalcev, tudi Naber. Ta bo s skladbo On My Way na oder stopil kot predzadnji in skušal Slovenijo uvrstiti med šestindvajseterico držav, ki se bodo za zmago potegovale v velikem finalu, ki bo na sporedu v soboto.

Omarjeva oblačila za nastop je oblikovala Jelena Proković iz modnega dvojca JSP, ki je poskrbela že za njegovo stilsko podobo na Pesmi Evrovizije leta 2005, ko je Slovenijo s pesmijo Stop prvič zastopal v Kijevu.

A. K.