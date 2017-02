Omar Naber po Emi: Vedno so polemike, vedno so dvomljivci.

"Letos je bilo na Emi ogromno lepih, dobrih skladb, primernih za na Evrovizijo. Z veseljem bi odstopil zmago in privoščil drugim izvajalcem, da bi nas zastopali na Evroviziji," je v spletnem klepetu med drugim dejal zmagovalec Eme, Omar Naber.

"Če lahko izpostavim nekaj meni najljubših, bi rekel Nuška Drašček, Raiven, King Foo, BQL, joj, vse mi je bilo všeč, prisežem," je še poudaril Naber, na vprašanje, kako se sooča z negativnimi komentarji, pa odgovoril: "Vedno so polemike, vedno so dvomljivci, vedno pridejo na dan tisti, ki verjamejo v teorijo zarote. Negativni komentarji so tako in tako odraz ljudi samih, negativne komentarje lahko pišejo samo negativni ljudje. Me pa ti komentarji ne ganejo niti najmanj."

Naber je v spletnem klepetu razkril tudi, kdaj in v kakšnih okoliščinah je nastala pesem On My Way, ki je prepričala tako strokovno žirijo kot gledalce: "Pesem je bila napisana pred kakimi desetimi leti. Govori o lastni izkušnji, o razočaranju in hkrati o upanju na boljši jutri, na lepši jutri, sem namreč nepopravljiv optimist. V tistem obdobju sem bil nekoliko izgubljen, malce osamljen, nisem vedel, kam me življenje vodi. Mislim, da sem takratna občutja lepo prenesel na papir in spisal to skladbo."

Zmagovalca letošnje Eme, ki bo odpotoval na 62. tekmovanje za Pesem Evrovizije 2017 maja v Ukrajino, je izbralo šest strokovnih regijskih žirij ter gledalci in poslušalci s telefonskim glasovanjem. Razmerje ocen oziroma točkovanja strokovnih žirij in telefonskega glasovanja je bilo 50 : 50. Žirije so na prvo mesto postavile Naberja, gledalci pa BQL, seštevek vseh glasov je v Kijev poslal Omarja Naberja.

Uporabnike je tako zanimalo tudi, ali je vesel, da je premagal "velika favorita letošnje Eme, brata BQL". Naber je odgovoril: "To, da sem ju premagal, me ne veseli. Zmago bi z veseljem privoščil tudi njima. Sta odlična izvajalca in imela sta krasno skladbo. Sta bila prva od vseh, ki sta mi iskreno čestitala. Super fanta sta."

