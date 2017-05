Omar se bo do nastopa posvečal predvsem fitnesu in pevskim vajam

Prvi predizbor bo devetega maja

2. maj 2017 ob 08:59

Kijev - MMC RTV SLO

Omar Naber je po prvi vaji na evrovizijskem odru dejal, da je doživel déjà vu: "Spet Evrovizija, Kijev, Ukrajina, jaz, spet za Slovenijo. Veliko je podobnosti, le da sem jaz zrelejši."

Slovenski predstavnik bo v prvem preizboru, ki bo potekal natančno čez en teden, na oder stopil kot 17. izmed 18 izvajalcev. V ponedeljek je polovica nastopajočih iz prvega predizbora že preizkusila oder. "Dober občutek je stati na tem odru, užival sem. Sem pa že kar malo utrujen, ker je za menoj dolg dan. Komaj čakam na drugo vajo, saj so fantje iz naše ekipe predlagali nekaj popravkov, zato upam, da bo prihodnjič še bolje," je povedal za Televizijo Slovenija.

Na odru bo sam

Kako bo preživel naslednje tri dni do druge vaje? "Malo fitnesa oziroma veliko fitnesa, ker se mi zdi, da bi bil lahko na odru v boljši fizični pripravljenosti. Sicer nisem tako šibek, a dobra fizična pripravljenost pomaga pri nastopu. Čaka me tudi kar nekaj intervjujev in izjav, predvsem pa tudi pevske vaje, saj je pomembno, da so glasilke pripravljene," je dejal 35-letni pevec, ki

ga sploh ne moti, da je na evroizijski izbor znova odpotoval v Kijev. Spomnimo, v isti dvorani je že nastopil leta 2005, ko se je predstavil z balado Stop.

Tokrat upe polaga na balado On my Way, ki jo je v predalu "za kakšno posebno priložnost", kot je dejal, hranil kar deset let. Na odru ne obljublja nikakršnega "cirkusa", saj ne bo imel ob sebi nobenih plesalcev ali spremljevalnih pevcev.

Odločali bodo strokovnjaki in glas ljudstva

Na letošnjem izboru za Pesem Evrovizije sodeluje 42 držav, po enoletnem premoru se v druščino vračata Romunija in Portugalska, ne bo pa se predstavila Rusija, saj so Ukrajinci napovedali, da ruske pevke Julije Samojlove zaradi tega, ker je pred leti nastopila na Krimu, ne bodo spustili v državo, Rusija pa nato ni sprejela ponujenih alternativ. Izbor bo potekal v dvorani International Exhibition Centre, ki sprejme 11.000 gledalcev.

V vskem predizboru se bo predstavilo po 18 izvajalcev. V finale se jih bo iz vsakega uvrstilo deset - in šest neposredno uvrščenih (poleg države gostiteljice, torej Ukrajine, še Francija, Nemčija, Italija, Španija, Velika Britanija). Tudi letos bodo končnega zmagovalca izbrali gledalci s telefonskim glasovanjem in strokovne žirije.

Utrinek iz Omarjeve prve vaje si oglejte spodaj.

A. P. J.