Omar: "Spremenil ne bi niti sekunde svojega nastopa"

Andrea F.: "Glasba je na Evroviziji morda celo na četrtem mestu"

10. maj 2017 ob 10:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Omar Naber je po spodleteli uvrstitvi na finalni večer Evrovizije dejal, da Slovenija pač ni država s 60 ali 80 milijoni prebivalcev, da bi lahko z ramo ob rami tekmovala z drugimi.

35-letnemu Ljubljančanu se v Kijevu ni uspelo iz predizbora uvrstiti na sobotni večer, kjer bo prostora za 25 izvajalcev. Po prespani noči se je pevec, ki se je milijonskemu evrovizijskemu občinstvu predstavil z balado On My Way, z Davidom Urankarjem pogovarjal v oddaji Dobro jutro.

Samozavestni Omar je svoj nastop ocenil s presežniki: "Z nastopom sem absolutno zadovoljen, dal sem svoj maksimum. Nimam nobenih pripomb, ne bi spremenil niti sekunde, saj sem svoj nastop natreniral do potankosti. Ne vem, kaj bi še lahko spremenil oziroma izboljšal. Tudi za oder, lučke, kadre in zvok smo pripeljali v Ukrajino celo ekipo in prireditelji so upoštevali vse naše predloge, glede tega nimam nobenih pripomb."

"Pomembna je tudi promocija"

Naber, ki je v Kijevu zastopal Slovenijo že leta 2005, je prepričan, da je Evrovizija mnogo širši dogodek kot le pevski festival: "Čeprav mislim, da bi si zaslužili uvrstitev v finale, se zavedam, da glasba na Evroviziji ni edini dejavnik. Po pravici povedano, nisem vedel, kaj pričakovati. Jasno je, da je pri Evroviziji vse nepredvidljivo in da je uvrstitve nehvaležno napovedovati. Dobro vemo, da na tem festivalu glasba ne igra edine vloge. Pripravljen sem bil na to, da ne pridemo naprej v finale. Smo majhna država, tako da si ne moremo privoščiti, da čisto čisto zares vzamemo vse tako resno, kot na primer Azerbajdžan ali kdo drug. Pomembna je tudi promocija. Nismo država, ki ima 60 do 80 milijonov ljudi, da bi z ramo ob rami tekmovali z njimi."

Kot če igrata Olimpija in Real ...

Omar, ki je pravi veteran slovenskega izbora za pesem Evrovizijo, pa se kljub temu ni zatekel k zlajnani frazi, da je vse skupaj "velika kuhinja". Pravi, da ne gre za kuhinjo, nato pa se je zatekel k primerjavi z nogometom. "Če bi igrala Olimpija in Real Madrid, bi vsaka ekipa imela 11 igralcev, deset v polju in vratarja. A vseeno bi bilo vnaprej jasno, kdo bo zmagal. Nisem jezen ali razočaran, je, kot je, to je treba sprejeti. Ponavljam pa, da glasba in vokal na tem festivalu ne igrata edine vloge. Po pravici povem, da nisem čisto nič razočaran, saj sem že vnaprej vedel, kako stvari stojijo."

Katero mesto je Omar osvojil med 18 polfinalisti in koliko točk mu je namenila posamezna država, bo znano po koncu finala.

"Omar je kombinacija Robbieja in Jima"

Urankarju se je nato v studiu pridružil nekdanji televizijski komentator Evrovizije ter glasbeni producent in urednik Andrea F., ki se z Naberjem strinja, da si nimamo kaj očitati. "Omar mi je všeč, da ne jamra, da ne išče, kdo nas je sabotiral. Glasba je pač na Evroviziji na drugem, tretjem ali celo četrtem mestu," je dejal Primorec, ki je dal slikovito primerjavo, da je Omar videti kot Robbie Williams, če bi ga igral Jim Carrey.

Andrea F. je ocenil, da je jasno, da smo imeli letos v Kijevu enega najboljših pevcev. "A marketing, bratsko glasovanje ... V tem smislu je naš položaj nehvaležen, tudi če bi nas zastopali Pink Floydi."

Po njegovem mnenju ima zelo močno pesem Švedska, armenska se mu zdi zanimiva, belgijska pa je potencialna radijska uspešnica, a v živo je bila zapeta zelo slabo.

Evrovizije s tem seveda še ni konec. V četrtek bo potekal drugi predizbor, v soboto pa še finale.

Utrinke priprav in slavja oziroma razočaranja s prvega predizbora si oglejte v galeriji.

A. P. J., foto: Sandi Fišer