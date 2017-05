Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Naber pred znamenito cerkvijo svetega Andreja. Foto: Televizija Slovenija Slovenski predstavnik v družbi svojih oboževalcev. Foto: Televizija Slovenija Pretekli teden se je Naber družil tudi s svojimi sotekmovalci iz držav nekdanje skupne države. Foto: Televizija Slovenija Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Omar v Kijevu: Začutil sem dobro avro mesta

Naber bo nastopil v prvem predizboru Evrovizije

6. maj 2017 ob 20:46

Kijev - MMC RTV SLO

Za slovenskim predstavnikom na pesmi Evrovizije Omarjem Naberjem sta obe vaji, a njegov prvi teden v Kijevu so zaznamovali številni intervjuji, druženja z oboževalci in sotekmovalci.

Po drugi vaji je Naber nastopil v evrovizijski vasi, kjer so lahko njegovi oboževalci prišli na svoj račun in ga videli v živo. Dan predtem se je družil s svojimi sotekmovalci na črnogorski zabavi, kjer je bil v ospredju njihov predstavnik Slavko Kalezić. Naber je zabavo obiskal kot posebni gost in za predstavnike sedme sile uprizoril pravo akapela poslastico, ko je skupaj s predstavnikom Hrvaške Jacquesom Houdekom ter predstavnicama Srbije Tijano Bogićević in Makedonije Jano Burčesko pel letošnje evrovizijske pesmi - seveda niso izpustili On My Way.

V zadnjem tednu je imel Naber tudi priložnost, da je obiskal dvorano, v kateri je potekala Evrovizija leta 2005, ko je zastopal Slovenijo s pesmijo Stop. Sobota je minila v duhu pohajkovanja po ulicah Kijeva skupaj s televizijsko ekipo Kijev TV. "Ne samo, da sem domač v Kijevu, ker sem tu že teden dni, ampak tudi zato, ker sem tu že bil pred 12 leti. Tu se zelo dobro počutim. Začutil sem dobro avro mesta. In moram priznati, da sem obiskal že nekaj mest v vzhodni Evropi, toda nobeno mi ni bil tako všeč kot Kijev," je povedal Naber.

Toda njegove misli ostajajo osredotočene na torkov nastop. "Poskušal bom ostati zbran in miren, ker se mi zdi, da je to zelo pomembno za nastop, ki me čaka. Pred mano je velika odgovornost in zdi se mi zelo neodgovorno, če bi zdaj na prosta dneva svoj čas namenil zabavi," je priznal Naber.

Več novic, fotografij in videoposnetkov o dogajanju v Kijevu si lahko ogledate na Facebooku in Instagramu.

Že čez manj kot 24 ur ga čaka sprehod po rdeči preprogi na uradnem odprtju letošnje Evrovizije. "V nedeljo bom nosil še eno stvaritev Jelene Proković, ki je tudi oblikovala mojo obleko za nastop v prvem predizboru. Obleka, ki jo bom nosil na rdeči preprogi, mi je celo še bolj všeč, ker malo spominja na stare čase, malo pa se spogleduje s kostumografijo, ki je bila v filmu Matrica. Zelo je posebna. In ko sem jo prvič oblekel, sem se počutil zelo nenavadno, ker sem prvič nosil kaj takšnega," je še priznal Naber.

K. K.