Omarju napovedujejo finale, v Kijev se bo javila Katarina Čas

Odštevanje do Pesmi Evrovizije 2017

4. maj 2017 ob 11:54

Ljubljana/Kijev - MMC RTV SLO

Točke glasovanja slovenske strokovne žirije bo po finalu Pesmi Evrovizije, v katerem poznavalci pričakujejo tudi Omarja Naberja, v Kijev sporočila Katarina Čas.

Kot čivkajo že vrabci na strehah, bo letošnje 63. tekmovanje za Pesem Evrovizije 2017 gostila ukrajinska prestolnica Kijev. V dveh predizborih 9. in 11. maja, ter v finalnem večeru, ki se bo zgodil 13. maja, se bo za zmago potegovalo 42 držav.

V prvem predizboru v torek, 9. maja, se bo kot 17. (predzadnji) po vrsti predstavil naš letošnji evrovizijski predstavnik Omar Namer s skladbo On my way, za katero je napisal glasbo in besedilo, orkestrski aranžma pa je delo Žige Pirnata. Omar se bo skušal uvrstiti med 26 držav, ki se bodo za zmago potegovale v velikem finalu, na odru bo stal in pel sam. Obeti za slovenskega predstavnika so dobri, napovedujejo mu 12. mesto v prvem predizboru, kar bi pomenilo uvrstitev v finale. Največ točk se po anketi med predstavniki medijev med nastopajočimi prvega večera obeta armenski predstavnici Artsvik, finskemu duetu Norma John in moldavskemu Sunstroke Projectu.

V prvem predizboru se bodo sicer predstavile pesmi 18 držav v naslednjem vrstnem redu: Švedska, Gruzija, Avstralija, Albanija, Belgija, Črna gora, Finska, Azerbajdžan, Portugalska, Grčija, Poljska, Moldavija, Islandija, Češka, Ciper, Armenija, Slovenija, Latvija. Neposredni prenos boste lahko v živo spremljali ob 21.00 na TV LO 2, Valu 202, Radiu Maribor in RTV 4D. V prvem predizboru bodo glasovali tudi slovenski gledalci in poslušalci ter slovenska strokovna žirija v sestavi Darja Švajger, Nika Zorjan, Martin Štibernik - Mistermarsh, Gaber Radojevic in Jernej Dirnbek.

V drugem predizboru v četrtek, 11. maja, se bo s svojimi skladbami predstavilo osemnajst držav: Srbija, Avstrija, Makedonija, Malta, Romunija, Nizozemska, Madžarska, Danska, Irska, San Marino, Hrvaška, Norveška, Švica, Belorusija, Bolgarija, Litva, Estonija in Izrael. Tudi drugi evrovizijski večer boste lahko v živo spremljali na TV SLO 2 in RTV 4D. Omenjena medijska anketa najboljše uvrstitve v drugem predizboru napovedujejo predstavnikom Bolgarije, Avstrije in Romunije, visoko kotira tudi hrvaški izvajalec Jacques Houdek.

Najboljših deset pesmi vsakega predizbora se bo spet predstavilo v finalnem večeru v soboto, 13. maja, skupaj z lansko zmagovalko Ukrajino in predstavniki držav iz skupine "velikih pet" — Italijo, Veliko Britanijo, Španijo, Nemčijo in Francijo. Točke glasovanja slovenske strokovne žirije bo v neposrednem prenosu v Kijev sporočila tv-voditeljica in igralka Katarina Čas. Neposredni prenos velikega finala boste lahko spremljali od 21.00 naprej na TV SLO 1, Valu 202, Radiu Maribor in RTV 4D.

Prizorišče letošnjega izbora za Pesem Evrovizije 2017 bo International Exhibition Centre v Kijevu, ki sprejme 11.000 gledalcev. Tri večere bodo evrovizijsko tekmovanje prvič v zgodovini prireditve vodili trije moški — Oleksandr Skichko, Volodymyr Ostapchuk in Timur Miroshnychenko, za slovenske gledalce pa bo prenos komentiral Andrej Hofer.

A. K.