Ombolo s kislim zeljem in krompirjem

Ombolo je eden boljših kosov mesa svinjine

11. marec 2017 ob 11:07

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Potrebujemo: 1 kg kislega zelja, 6 - 8 krompirjev, 400 g ombola, 100 g masti ocvirkov, 150 g osušenih svinjskih rebrc, pol glavice česna, 4 lovorjeve liste, poper v zrnju, sol.

Že dan prej pričnemo s pripravo zelja. V večjo "tečo" oziroma lonec položimo rebrca, nato še zelje, ki smo ga že opravi v eni vodi. Dodamo dvojno količino vode, strt česen, lovorov list in poper v zrnju. Ko zavre, zmanjšamo vir toplote na minimum in tako na se počasi kuha 3 do 4 ure. Le rebrca vzamemo ven prej, da se ne razkuhajo. Krompir smo olupili in oprali, na kose narezali in ga dali kuhat v hladno osoljeno vodo.

Ombolo narežemo na 5 do 7 mm debele rezine in jih na hitro popečemo z obeh strani.



Krompir se je skuhal, zelje smo pogreli in to dela družbo ombolu na krožniku, s tem da smo zelje in krompir zabelili z ocvirki, prek ombola pa vedno lahko dodamo malo olivnega olja.

D. S., recept Darka Maršiča (oddaja Dobro jutro)