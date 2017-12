Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Potresemo z naribanim sirom. Foto: Reuters Dodaj v

Omleta s krompirjem in sirom

14. december 2017 ob 14:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 3 krompirji, čebula, 6 jajc, 3 žlice smetane, pol žličke mlete sladke paprike, 150 g česnove klobase, 50 g trdega sira, pol šopka drobnjaka, olivno olje, sol, poper.

Krompir olupimo, narežemo na kockice in osušimo. Čebulo olupimo in narežemo na tanka kolesca.

V večji ponvi segrejemo dve žlici olja in kocke krompirja pražimo približno 10 minut. Medtem razžvrkljamo jajca in smetano. Začinimo s sladko papriko, soljo in poprom. H krompirju stresemo čebulo in pražimo še pet minut. Prelijemo z jajci, pokrijemo in pečemo pri srednji temperaturi, da jajca zakrknejo.

Vmes obložimo s tankimi rezinami česnove klobase ter potresemo z naribanim sirom in drobnjakom.

