One Direction izenačili rekord legendarnih Beatlov

Rekord bo najverjetneje kmalu tudi presežen

2. november 2017 ob 11:16

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Kljub temu, da si je britanska skupina One Direction po uspehu svojega petega albuma vzela premor, njeni člani ne počivajo. Ne samo to, v tem času so celo spisali zgodovino Billboardove lestvice najbolj priljubljenih albumov v ZDA.

Britanska skupina One Direction je ta teden postala druga glasbena skupina v zgodovini, katere trije člani so se s samostojnimi albumi zavihteli na vrh Billboardove lestvice najpriljubljenejših albumov. To je doslej uspelo le legendarnim The Beatles.

Kot poroča BBC, se je nazadnje na vrh lestvice, na katero se vsak teden uvrsti 200 najbolj priljubljenih albumov v ZDA, zavihtel Niall Horan s svojim debitantskim albumom Flicker. Samo v prejšnjem tednu je bilo prodanih 152 tisoč izvodov tega albuma.

Že pred Horanom sta se na prvo mesto Billboardove lestvice zavihtela tudi Harry Styles z albumom Harry Styles in Zayn Malik z albumom Mind of Mine. Tako so fantje iz skupine One Direction sedaj izenačeni s člani liverpoolske skupine The Beatles, ki so si ta rekord lastili vse od leta 1971.

The Beatles so se kot skupina pojavili na vrhu lestvice pojavili 19-krat, kasneje je to uspelo tudi trem njenim članom s samostojnimi albumi. Leta 1970 je to prvič uspelo Paulu McCartneyju, ki je imel po razpadu skupine najbolj blestečo kariero in je prvo mesto na lestvici osvojil še šestkrat. John Lennon ima tri uvrstitve na prvo mesto, George Harrison pa dve. Ringo Starr je edini član, ki na lestvici ni bil na vrhu, najbližje temu je bil leta 1973, ko je njegov album Ringo dosegel drugo mesto.

Na vrhu kmalu še četrti član?

Rekord Beatlov bo po mnogih napovedih kmalu tudi presežen. Dva člana skupine One Direction, Louis Tomlinson in Liam Payne, namreč še čakata na izdajo svojih solo albumov. Za zdaj kaže, kot navaja BBC, da bo Payne vrh lestvice Billboard 200 osvojil zlahka, saj je velik uspeh in pozitiven odziv doživel že njegov prvi singl Strip That Down, ki ga je napisal Ed Sheeran. Pesem velja za doslej najbolj prodajani singl katerega od članov skupine One Direction.

Skupina se je sicer na vrhu Billboardove lestvice priljubljenih albumov znašla štirikrat. Njeni člani, ki jih je na televizijskem pevskem tekmovanju The X Factor leta 2010 odkril Simon Cowell, so izdali pet albumov: Up All night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) in (2015). Po uspehu slednjega si je skupina lani vzela premor, člani pa odtlej svoje glasbene poti nadaljujejo samostojno.

