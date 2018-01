Poudarki Peugeot / Citroënova armaturna plošča

Bolj prostorna in uporabna kot mokka

Z voznimi lastnostmi primerna zgolj za nezahtevne

Crossland X je bolj francoski kot so novi peugeoti in citroeni nemški. Foto: David Šavli Francoski bencinski motor se izkaže z nizko porabo in v vseh pogojih v redu pospešuje. Foto: David Šavli Pozna se, da je udobje višje na prioritetni listi, kot pa ovinkarjenje po slovenskem podeželju. Foto: David Šavli

Opel crossland X 1,2 turbo: bolj francoski udoben kot nemško dinamičen

27. januar 2018 ob 08:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

No, saj veste, da ne bo šlo brez omenjanja Oplovih korporativnih odločitev, preveč so občutne v tokratnem izdelku. Kajti, čeprav se sosedje na obeh bregovih Rena radi norčujejo drug iz drugega, ko gre za skupne koristi, znajo sodelovati.

Je pa v novem oplu čutiti, da je bilo sodelovanje še pred samim prevzemom očitno delegirano bolj z zahodne stranii, kajti ta opel, torej ta Nemec, je namreč bolj francoski kot so novi peugeoti in citroeni nemški. V praksi to pomeni, da se bodo navajeni oplov v crosslandu morali marsičesa na novo privaditi. A glede na to, da so se opli v zadnjih desetletjih že večkrat temeljito spremenili, so zvesti oplovci privajanja na nove ideje tako ali tako že navajeni.

Seveda v primeru crosslanda tudi ne bo šlo mimo primerjav z mokko, že obstoječim Oplovim malim SUV-jem. Pričakovati je, da bo mokka slej ko prej zaključila svojo zgodbo, a ta hip je še preveč sveža, da bi bilo to smiselno. A čeprav sta podobnih mer, sta mala opla v praksi med seboj kar občutno različna. Mimoidoči so ocenjevali, da je eden lepši od drugega, a se niso zedinili, kateri je to.

Po prostornosti pa je gotovo v močni prednosti crossland, že v kabini, sploh pa v prtljažniku, ki je v crosslandu veliko bolj uporaben, saj ponuja recimo po dolžini pomično zadnko klop in s tem prilagajanje različnim potrebam.

Bolj občutne razlike pa so v vožnji, v tem primeru je v občutni prednosti mokka. Crossland je namreč izključno mestni SUV, zasnovan z zgolj nezahtevnimi vozniki v mislih.

Je že v redu francoski bencinski motor, ki se izkaže z nizko porabo in v vseh pogojih v redu pospešuje. Pozna se, da je udobje višje na prioritetni listi, kot pa ovinkarjenje po slovenskem podeželju. Kdor to počne redno, bo nemško mokko veliko bolj čislal. Še posebej, če rad vozi dinamično, ali pa če se kdaj pa kdaj spusti v težje vozniške razmere.

Pa sploh ne samo zaradi tega, ker crossland ne ponuja učinkovitega mokkinega štirikolesnega pogona, bolj moti, da ni na voljo niti z že večkrat pohvaljenim sistemom All grip, ki s pomočjo elektronskega prilagajanja podajanja motorne moči v slabih razmerah pušča nekaj zdrsavanja in s tem izboljšuje oprijem. Manjka celo elektronski sistem za pomoč pri spustu po recimo zasneženih klancih. Oboje so Francozi zadržali zase, v sorodnem citroenu sta namreč oba sistema na voljo. Verjamemo, da je zadaj korporativni razlog.

Ključni tehnični podatki:

- na testu Opel Crossland X 1,2 Turbo Innovation (motor, menjalnik, pogon, oprema)

Mere:

- dolžina: 4,2 m

- medosna razdalja: X,XX m

- obračalni krog: 11,2 m

- oddaljenost od tal: XX cm

- koeficient zračnega upora: X,XX

- prtljažnik: 410 l

- masa: 1188 kg

Pogon:

- 1,2-litrski 3-valjni dizelski motor

- moč: 96 kW

- navor: 230 Nm

- 6-stopenjski ročni menjalnik

- pogon na prednji kolesi

- pnevmatike: 215/50 R17

- poraba: 5,3 l/100 km = 6,4 EUR/100km

- posoda za gorivo: 45 l

- doseg: 849 km

- izpusti CO2: 115 g/km

Stroški pri 15.000 km in 5-letni uporabi:

- nakupna cena: 18610 EUR

- stroški finanËnega leasinga: 2310 EUR/5 let

- stroški registracije: 5400 EUR/5 let

- stroški vzdrževanja: 967EUR/5 let

- stroški goriva: 4837 EUR/75.000 km

- strošek 1 kompleta pnevmatik: 583 EUR

- vrednosti po 5 letih po Eurotaxu: 7780 EUR

- stroški skupaj: 415 EUR/mesec

Miha Merljak