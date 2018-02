Poudarki Neizrazita oblika zadka

Insignia navduši zgolj z nosom, za zadek pa med našim testiranjem nismo ujeli niti ene same besede navdušenja. Foto: Boštjan Podlogar Kot štirivratni, pardon, petvratni kupe nova insignia ponuja nižje, torej športnejše, kupejevsko sedenje, s tem se verjetno odmika od starejših kupcev. Foto: Boštjan Podlogar

Opel insignia 1,5 turbo ecoTEC: kupejevska, a značajsko neizrazita

Test nove generacije

23. februar 2018 ob 05:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za Opel že vemo, da nič več ne bo, kot je bilo. Ali jim pod Francozi bolje, kot jim je bilo pod Američani, je seveda težko soditi, sploh zdaj, ko so čustva razgreta zaradi številnih odpuščanj. A če lahko verjamemo, da so ta odpuščanja plod tehtnih razmislekov, pa težje razumemo, zakaj je Opel spet potreboval novo oblikovalsko smer. Sploh ker je s prejšnjo oblikovalsko usmeritvijo žel uspehe.

Namreč insignia navduši zgolj z nosom, za zadek pa med testiranjem nismo ujeli niti ene same besede navdušenja. Ogledovalci so si bili namreč složni, da je karavan oblikovno veliko bolj posrečen, to pa bi v resnici Oplove stratege moralo vsaj malo zaskrbeti. Kajti v dobi SUV-jev insignijin avtomobilski segment navdušuje predvsem s premijsko opremljenimi kupejevsko oblikovanimi avti, tudi zato oplovci največ upajo prav na takšno izvedenko, dali so ji tudi zveneče ime grand sport.

Kot štirivratni, pardon, petvratni kupe nova insignia ponuja nižje, torej športnejše, kupejevsko sedenje, s tem pa se verjetno odmika od starejših kupcev. Prostora je sicer načeloma dovolj, sploh za kolena, nekaj manj pa za glave, prtljažnik pa je dolg in prostoren.

Zmogljiv in varčen

Kar se vožnje tiče, lahko rečemo, da se avto pelje zelo zanesljivo in pri veliki hitrosti neravnine pobira zelo dobro. Tudi majhen 1,5-litrski bencinski motor lahko pohvalimo, z odličnimi zmogljivostmi in porabo samo okoli sedem litrov zlahka zasenči marsikateri dizel, smo bili pa resnično šokirani, ko smo zagledali sklopko - ročni menjalnik pa res ne spada več v tako fin avto, čeprav je sam po sebi kar dober.

Neizrazit značaj

A če vse skupaj potegnemo pod črto, lahko rečemo, da nas je insignia pustila hladne. Manjka ji bolj izrazit značaj. Ni ne športna, ne vzorno udobna, ne rekordno prostorna, ne poslovno prestižna, še lepa je zgolj na enem koncu. Manjka nekaj, kar bi prevzelo. Nekako mislimo, da bo zanimiva kvečjemu tistim, ki iščejo samo tisto, kar je insignia že doslej bila. Ob nastopaških tekmecih kot sta arteon in stinger, ter ob prostornih klasikih tipa passat, mondeo, superbinsignia kar nekako zvodeni.

Ključni tehnični podatki:

dolžina: 4,9 m

medosna razdalja: 2,8 m

obračalni krog: 11,7 m

prtljažnik: 490 l

masa: 1.440 kg

1,5-litrski štirivaljni bencinski motor

moč: 121 kW

navor: 250 Nm

6-stopenjski ročni menjalnik

pogon na prednji kolesi

poraba: 7,3 l/100 km

izpusti CO2: 109 g/km

nakupna cena: 25.100 EUR

cena na mesec po 5 letih, pri 15.000 km/leto: 552 EUR

Miha Merljak