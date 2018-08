Opel pokazal svojo pot v prihodnost

23. avgust 2018 ob 14:23

Russelsheim

Po prvi napovedi pred nekaj tedni je Opel v celoti razkril koncept GT X experimental, ki nakazuje oblikovno filozofijo in tehnično usmeritev prihodnjih modelov.

Pred nekaj tedni smo ugibali, kaj se skriva pod pokrivalom. Takrat je bilo videti, da gre za avtomobil s kupejevsko silhueto, pri čemer je črka X v oznaki nakazovala na športnega terenca. In GT X experimental je res športni terenec, ki pa ga odlikujejo dinamične kupejevske linije. Spredaj imajo glavno vlogo dnevne luči v obliki kril, ki bodo postala zaščitni znak vseh Oplovih prihodnjih modelov, ter gladka površina iz temnega pleksija, za katero se poleg matričnih žarometov LED skrivajo tudi kamere in tipala različnih asistenčnih sistemov.

Oblikovalci so želeli odstraniti vse nepotrebne oblikovne elemente in ta postopek poimenovali "vizualno očiščenje". Zato na tem avtomobilu ne boste našli kljuk in vzvratnih ogledal, zmanjšali pa so tudi število tradicionalnih "rezov" karoserije, ki so pogosto potrebni zaradi različnih odprtin, kot so vrata in pokrovi. Zgornji rez vseh vrat je skrit v rumeni črti, rez zadnjih vrat pa sovpada z odprtino prtljažnika. Streha s stekleno površino, ki poteka do zadnjih sedežev, je oblikovana kot pri malčku adam, zadnja vrata pa so vpeta zadaj, zato se odpirajo v nasprotni smeri od sprednjih. Odprejo se do kota 90 stopinj ter ob odsotnosti stebrička B zagotavljajo enostavno vstopanje in izstopanje iz vozila.

Minimalistično je oblikovana tudi notranjost, kjer ima ob štirih sedežih glavno vlogo gladka površina, pod katero se skriva instrumentna plošča, ki se zliva v multimedijsko napravo. Prezračevalne reže so domiselno skrite za robovi zaslonov.

Z indukcijo

Opel za zdaj ni razkril natančnih tehničnih podatkov o konceptu, pri čemer vemo, da gre za popolnoma električno gnano vozilo z baterijo z zmogljivostjo 50 kilovatnih ur ter možnostjo indukcijskega polnjenja. Med drugim je koncept opremljen tudi s tehnologijo za avtonomno vožnjo tretje stopnje.

Električna športnoterenska zasnova napoveduje vizijo, po kateri bodo leta 2021 40 odstotkov Oplove prodaje predstavljali športni terenci, do leta 2024 pa bodo vsi modeli elektrificirani.

