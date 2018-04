Opojne substance relativno najcenejše za Luksemburžane, Slovenija na 28. mestu

Bloomberg: Pri raziskavi gre izključno za gospodarski kazalnik

10. april 2018 ob 10:56

New York - MMC RTV SLO, STA

Košarica "pregrešnih" dobrin - alkohola, cigaret, marihuane, amfetaminov, kokaina in opiatov - je glede na povprečno tedensko plačo najcenejša v Luksemburgu, najdražja pa na Japonskem.

Slovenija je v raziskavi ameriškega Bloomberga uvrščena na 28. mesto, in sicer je košarica omenjenih dobrin po ugotovitvah raziskave stala 184 dolarjev (150 evrov), kar je bilo 41 odstotkov tedenske plače.

Bloomberg poudarja, da gre pri izvedeni raziskavi za izključno gospodarski kazalnik, ne za sodbo o moralnosti ali legalnosti, ter da ne spremljajo legalnosti igralništva, prostitucije ali drugih nezakonitih dejavnosti.

V raziskavi zgolj primerjajo, kakšen delež osebnega dohodka je v več kot 100 državah potreben za vzdrževanje razvade uživanja alkohola, marihuane, amfetaminov (npr. ecstasyja), kokaina in opiatov (npr. heroin).

Ugotovili so, da izdatki za to v več kot treh četrtinah obravnavanih držav dosegajo več kot tretjino povprečne tedenske plače.

Velika razlika med državami

Tovrstni izdatki so v Luksemburgu lani predstavljali manj kot 10 odstotkov povprečne tedenske plače, ki je bila 2071 dolarjev. Košarica teh dobrin je stala 206 dolarjev.

Med prvo peterico po dostopnosti glede na plačo sledijo Bahami (15,9 odstotka tedenske plače), Švica (16,6 odstotka), Islandija (17,6 odstotka) in Francija (18,1 odstotka).

Na koncu lestvice 75 za to 'najcenejših' držav so tiste, kjer tedenski izdatki za tovrstne izdelke znašajo skoraj dvakratnik tedenske plače, in sicer Rusija (190,2 odstotka tedenske plače), Gana (188,9 odstotka), Albanija (186,0 odstotka), Tajska (185,2 odstotka) in Japonska (184,3 odstotka).

Na drugi strani je treba za omenjene dobrine v Ukrajini odšteti skoraj 13-kratnik plače, podobno visoki so tovrstni izdatki tudi v Pakistanu, Nepalu in Burkina Fasu.

Na Japonskem so bili tovrstni izdatki nominalno najvišji, znašali so 1366 dolarjev. Več kot 1000 dolarjev tedensko je bilo treba za omenjene dobrine odšteti še na Novi Zelandiji, okoli 1242 dolarjev, in v Avstraliji, okoli 1029 dolarjev. Pod 100 dolarji je košarica stala v 21 večinoma tropskih državah, kot so Dominikanska republika, Gana, DR Kongo in Kolumbija.

Prodaja tudi preko spleta

Glavni dejavnik, ki vpliva na cene mamil, ostajajo zakoni, bi se pa lahko to spremenilo s povečevanjem prodaje teh snovi prek spleta, piše Bloomberg. ZN v poročilu za lani ugotavljajo, da trgi za nekatere droge postajajo manj tvegani, saj je mogoče drogo plačati s kriptovalutami in jo prejeti anonimno po pošti.

Tokratna raziskava vključuje tudi podatke o 'sivi ekonomiji' na tem področju - približni oceni tržne vrednosti mamil, ki jih zaseže policija. Daleč največji obseg je v ZDA, po ocenah 107,8 milijarde dolarjev. Sledile so Turčija s 5,1 milijarde, Španija s 4,1 milijarde in Bahami s 3,8 milijarde dolarjev. Za Slovenijo je tovrstna siva ekonomija na tem področju ocenjena na 16,6 milijona evrov.

