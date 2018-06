Opozorila pred svetovnim prvenstvom: prostitutke nezaželene

Če svetovno prvenstvo za spolne delavce, ki delujejo sami in nimajo zaščitnikov, ne bo pomenilo priložnosti, pa si lep zaslužek obetajo v zakonitih nočnih lokalih s striptizetami in v na novo odprtem hotelu z lutkami za seks. Foto: Reuters

Ruska policija poostruje nadzor

12. junij 2018 ob 11:12

Sankt Peterburg - MMC RTV SLO, STA

"Večina ilegalnih ali pollegalnih javnih hiš bo med prvenstvom zaprtih zaradi policijskih ukrepov, tiste, ki bodo še naprej delovale, bodo to počele na lastno odgovornost," je dejala direktorica združenja Srebrna vrtnica iz Sankt Peterburga Irina Maslova za francosko tiskovno agencijo AFP.

Le tiste delavke z vplivnimi meceni oziroma "zaščito", ki del svojih zaslužkov kot varščino dajejo policiji in uradnikom, bodo lahko po besedah Maslove, ki pod svojim okriljem združuje člane in članice iz 40 mest po Rusiji, med svetovnim prvenstvom v Rusiji delale kot po navadi.

Ena izmed delavk v tako imenovanem salonu v Sankt Peterburgu je za AFP dejala, da so v zadnjem času zaprli svoja vrata številni lokali, potem ko se njihovi lastniki z oblastmi niso dogovorili za obratovanje. "Državni organi in vsi tisti, ki so povezani z državnimi organi, bodo med svetovnim prvenstvom strožji proti vsem nezaželenim elementom in domnevnim kršilcem zakona, saj se želi Rusija pred svetom prikazati v lepi luči," je še dejala Maslova.

Že med zimskimi olimpijskimi igrami, ki so bile pred štirimi leti v Sočiju, je policija uvedla strožje kazni za spolne delavce in delavke, nekatere so celo za celotno trajanje iger spravili za zapahe, je pojasnila neimenovana aktivistka, ki je bila tudi sama spolna delavka, ko so jo leta 2003 med praznovanjem 300. obletnice Sankt Peterburga med policijsko racijo priprli za 48 ur.

Nekatere njene kolegice takrat policija ni prijela, jih je pa zbrala na enem mestu ter s policijskimi vozili odpeljala in odložila 60 kilometrov stran iz mesta. Prav ta dogodek je vodil k oblikovanju organizacije Srebrna vrtnica za uveljavljanje pravic in zaščito spolnih delavcev.

Nove priložnosti za zaslužek

Če svetovno prvenstvo za spolne delavce, ki delujejo sami in nimajo zaščitnikov, ne bo predstavljalo priložnosti, pa si po podatkih AFP lep zaslužek obetajo v zakonitih nočnih lokalih s striptizetami ter v na novo odprtem hotelu z lutkami za seks. "Pričakujemo naval gostov, vsaj dva- do trikrat več kot običajno," se dobrega posla in polnega lokala nadeja Lucky Lee, lastnik moskovskega kluba Golden Girls.

"Trenutno našemu kabaretu ne gre najbolje glede na mednarodne sankcije in krizo. Pred sankcijami so se plače za plesalke gibale v zneskih od 5.000 do 10.000 dolarjev mesečno, zdaj pa od 2.000 do 5.000, kar je res občuten padec," se je pritoževal gospod Lee.

Dekleta, ki delajo v lokalu, so že končale priprave na pričakovan povečan obisk med svetovnim prvenstvom: "Najprej smo se učile lekcije iz angleščine, torej kako začeti pogovor o različnih temah, kot je rezervacija hotelske sobe, ter kako se pogovarjati z gosti. Lepo bi bilo, če bi imele več dela med prvenstvom, saj zdaj prav vsi občutimo krizo," je dejala Melanie, 29-letna plesalka, ki v klubu dela že šesto leto.

Zaslužka od seksa željnih nogometnih navijačev se nadeja tudi Dmitrij Aleksandrov, podjetnik, ki je v Rusiji prevzel franšizo španskih hotelov z lutkami za seks Lumidolls. Gre za povsem zakonite javne hiše, kjer stranka za enourni najem sobe s silikonsko seks lutko plača 5.000 rubljev oziroma 67 evrov.

"Večina navijačev bo v Rusiji brez svojih boljših polovic. Seksa z realističnimi lutkami pa dejansko ni mogoče opredeliti kot klasičen skok čez plot," je za AFP dejal podjetnik. Stranka si bo lahko zaželela sprostitve tudi z lutko, oblečeno v majico domače reprezentance.