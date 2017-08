Oprah Winfrey: Če bi se poročila, več ne bi bila skupaj

Iskreno o razmerju s Stedmanom Grahamom

15. avgust 2017 ob 08:44

Čeprav sta Oprah Winfrey in Stedman Graham skupaj že več kot 30 let, pa sta v vseh teh letih o poroki spregovorila le redko.

"Nihče nama tega ne verjame, ampak res je. Stedmanu sem poroko omenila le enkrat in to je bilo takrat, ko sem ga vprašala, kaj bi bilo drugače, če bi se dejansko poročila," je 63-letnica razkrila v intervjuju za revijo Vogue.

Dodala je, da je bil njegov odgovor zelo preprost: "Danes več ne bi bila skupaj, ker zakon vseeno zahteva čisto drugačen pristop do razmerja."

"Njegova interpretacija vloge, kaj pomeni biti mož in kaj bi zame pomenilo biti žena, je precej tradicionalna in zdi se mi, da se jaz v te okvirje preprosto ne bi bila sposobna vključiti." Na vprašanje, česa se je naučila iz tega, da se ni poročila s svojim dolgoletnim partnerjem, pa je znana voditeljica ravno tako odgovorila popolnoma preprosto: "Življenje je treba živeti pod svojimi pogoji."

Govorice, da sta stopila pred oltar, je morala septembra lani utišati na Twitterju. "Šest ljudi, ki me sicer poznajo zelo dobro, me je danes poklicalo in mi čestitalo ob poroki, nekateri pa so bili presenečeni, da niso prejeli vabila nanjo," je zapisala. "Nič od tega ni res. Nisem se poročila!"

Čeprav sta skupaj že desetletja, pa Winfreyjeva vseeno poudarja, da so kopalne kadi nekaj, kar je v vseh teh letih ostalo samo njeno. "Ogromno časa preživljam ob tem, da poskušam najti najboljšo kopalno kad na svetu. In Stedman v bistvu še nikoli ni bil v njej," je o eni izmed svojih kopalnih kadi razložila za Vogue. "Ko sem bila kdaj zdoma, me je vprašal za dovoljenje, če lahko uporabi kad," je še dodala.

