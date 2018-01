Oprah Winfrey - demokratska kandidatka za Belo hišo leta 2020?

Na družbenih omrežjih tako objave podpore kot hude kritike

9. januar 2018 ob 11:16

Los Angeles - MMC RTV SLO

Bo Oprah Winfrey leta 2020 kandidirala za predsednico ZDA? To vprašanje je bilo po njenem govoru na Zlatih globusih osrednja tema dneva čez lužo. CNN je govorice še podžgal, ko je citiral dva njena dobra prijatelja, ki sta izjavila, da TV-zvezdnica "aktivno premišljuje o tem".

63-letna televizijska voditeljica in lastnica TV-mreže OWN je množice navdihnila z govorom po prejemu nagrade Cecila B. DeMilla. Njen govor naj bi imel vse, kar morajo imeti predsedniški nastopi - zgodovinski pridih in lekcijo, na koncu pa navdih, klic po spremembi in upanje v boljšo prihodnost. "Na obzorju je nov dan, in ko bo napočil, bo to zato, ker je veliko veličastnih žensk in nekaj fenomenalnih moških trdo delalo, da postanejo voditelji, ki nas bodo popeljali v čase, ko nikomur več ne bo treba reči 'jaz tudi'," je Oprah končala govor, v katerem ni mogla mimo množice obtožb o spolnem nadlegovanju, ki so preplavile Hollywood v zadnjih mesecih.

Meryl Streep: "Zdaj nima druge možnosti"

Ključnik #Oprah2020 se je v minutah po njenem nastopu na Twitterju pojavil več kot 22.000-krat, le malo manj objav je zbral ključnik #OprahForPresident (Oprah za predsednico). Na družbenih omrežjih je večina podprla to idejo, tudi igralka Meryl Streep, ki je zapisala: "Oprah je z govorom izstrelila v nebo raketo. Želim si, da bi kandidirala za predsednico. Menim, da tega ni želela napovedati s tem govorom, a zdaj nima druge možnosti." Igralec in pevec Leslie Odom Jr. pa je zapisal: "Zagotovo bo kandidirala. Napočil je nov dan." Veliko jih je retvitalo tudi besede igralke Reese Witherspoon, s katerimi je napovedala prihod Oprah na oder: "Obstaja le en človek, ki je hkrati glagol, pridevnik in čustvo. Ta človek je Oprah."

Vsi odzivi pa niso bili pozitivni, saj so mnogi potegnili vzporednice s trenutnim predsednikom Donaldom Trumpom, ki je bil pred kandidaturo prav tako znan televizijski obraz in prav tako popolnoma brez političnih izkušenj. "Je res mogoče, da bi dvakrat zapored za predsednika izvolili resničnostno zvezdo?" so se pridušali nekateri. Pogosto so omenjali tudi hinavščino: "Isti ljudje, ki kritizirajo Trumpa, ker je milijonar, zdaj milijarderki Oprah dajejo neomejeno podporo," je zapisal nekdo, zaokrožile pa so tudi fotografije, na katerih je Oprah z osramočenim filmskim producentom Harveyjem Weinsteinom. Američani bodo novega predsednika izbirali novembra leta 2020.

Graham: "Vse je odvisno od ljudi"

Kaj pa Oprah sama? Tik po govoru je ena najvplivnejših žensk na svetu, ki je tudi igralka, producentka in izvršna direktorica kabelske televizije OWN, za portal Bloomberg dejala, da "nima namena kandidirati". A CNN je navedel dva njena prijatelja, ki nista želela biti imenovana in ki sta zatrdila, da "aktivno premišljuje" o tem, kar je govoricam dalo nov zagon. Svoje je dodal še Los Angeles Times, ki je citiral njenega dolgoletnega partnerja Stedmana Grahama, ki je izjavil: "Vse je odvisno od ljudi. Ona je absolutno za stvar."

Winfreyjeva nikoli ni skrivala svojih političnih prepričanj – je predana demokratka. Leta 2008 je javno podprla kandidaturo Baracka Obame, leta 2016 pa z besedami "Amerika, čas je, da sprejmemo odločitev in izvolimo žensko" tudi Hillary Clinton. V preteklosti je že večkrat poudarila, da se sama v Beli hiši ne vidi. Trenutno je posebna dopisnica CBS-ove informativne oddaje 60 Minutes in vlagateljica v več podjetij, kot je Weight Watchers.

Ves čas je povezana tudi s filmom – leta 1986 je bila celo nominirana za oskarja za vlogo v filmu Barva škrlata (The Color Purple), ki je pozneje postal še muzikal The Immortal Life of Henrietta Lacks. Seveda pa je najbolj poznana kot "kraljica pogovornih oddaj". To ime si je ustvarila z oddajo The Oprah Winfrey Show. Revija Forbes njeno premoženje ocenjuje na tri milijarde dolarjev, kar pomeni, da je tretja najbogatejša Američanka, ki bogastva ni podedovala, ampak ga je ustvarila sama.

Še nekaj časa za odločitev

Če se bo res odločila za vstop v politiko, pa ji razen odličnih govornih sposobnosti vsi ti dosežki verjetno ne bodo kaj dosti pomagali. Bitka za demokratsko predsedniško nominacijo se bo uradno začela po vmesnih volitvah, ki bodo potekale novembra letos.

Trump ima o njej dobro mnenje

Donald Trump se na morebitno tekmico za Belo hišo (še) ni odzval, predstavnik Bele hiše Hogan Gidley pa je v torek dejal: "Sprejeli bomo vsak izziv, pa naj bo to Oprah Winfrey ali kdo drug. Vsi tekmeci so dobrodošli." Mediji so po poročanju STA celo izbrskali, da je imel Trump v preteklosti zelo dobro mnenje o njej - celo tako visoko jo je cenil, da si jo je dvakrat želel za podpredsedniško kandidatko, ko se je poigraval z mislijo o predsedniški kandidaturi.

Leta 1999, ko si je prizadeval zbrati dovolj podpore za predsedniško kandidaturo na listi reformne stranke, je Trump za televizijo CNN povedal, da bi si Winfreyjevo želel za podpredsedniško kandidatko, saj je "priljubljena, odlična in čudovita ženska". Leta 2015 pa je Trump za televizijo ABC dejal, da bi si jo želel za podpredsedniško kandidatko, ker "mu je zelo všeč in bi skupaj zlahka zmagala".

Trumpove pretekle pozitivne izjave bodo za Winfreyjevo verjetno dobra popotnica ob morebitni kandidaturi leta 2020, ko jo bodo napadali Trumpovi podporniki. To se je že začelo. Desničarski radijski voditelj Alex Jones, ki podpira Trumpa, jo je v ponedeljek označil za "temnopolto nacistko, ki bo zasužnjila tako črne kot bele". Izjavo je pozneje umaknil.

Po mnenju nekdanje direktorice za komunikacijo Bele hiše v času Obamovega predsedovanja Jennifer Palmieri bi bila Oprah zelo resna predsedniška kandidatka. Pomanjkanje političnih izkušenj po Trumpovi zmagi ni več razlog, da se ne bi spustila v politiko oziroma predsedniško kandidaturo. Voditeljica demokratov v predstavniškem domu kongresa Nancy Pelosi pa je izjavila, da bi Winfreyjeva zagotovo dobila veliko podporo, vendar bi imela njena kandidatura zaradi pomanjkanja izkušenj z delom v vladi podobne pomanjkljivosti kot Trumpova.

