Opravičilo Ljubljani

Kolumna Primoža Dolničarja

19. junij 2017 ob 06:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

V svoji prvi kolumni na tem portalu sem malo potarnal nad svojo vasjo in bil zato okregan od Turizma Ljubljana. Kljub tem še vedno mislim, da sem pravilno ocenil stanje naše prestolnice.

Namensko sem se sprehodil skozi center in opazoval gostinsko ponudbo, katere meniji se večinoma začnejo v angleščini. Tarnal sem nad tem, da v Ljubljani ni ničesar za nas, lokalce. A, glej ga, zlomka, kako sem se motil. Čeprav sedaj ne mislim več na center, pač pa na obrobje mesta, kjer MOL vodi projekt, h kateremu se lahko prijavijo izključno prebivalci Ljubljane.

Takšnim rečem bi se kakšno dekado nazaj še posmehoval in verjetno ne bi bil edini. Takrat smo imeli tudi humoristično nadeljevanko z istim imenom, v kateri so se osredotočili na naše šege in navade, ter nas prikazovali kot zaplankance. Vrtičkarji. Zanje in za vse ostale ljubitelje narave sedaj na obrobju naše vasi, na področju, ki je dolga leta veljalo za ljubljanski geto in kjer stvari še vedno niso povsem urejene, nastaja čudoviti krajinski park z imenom Rakova Jelša.

Odstranili so na črno zgrajene vrtičke, odpeljali na tone gradbenega materjala in ostalih odpadkov ter uredili kolesarske in pešpoti. Predvsem pa so uredili več kot 300 vrtičkov. Zasadili so tudi javni sadovnjak, ki je sicer že nekajkrat čudežno izginil, a so ga vsakič vztrajno zasadili nazaj. Na teh vrtnih parcelah tudi ni več vrtnih hiš, kot so na ostalih urejenih vrtičkarskih območjih po Ljubljani, kjer si je vsak po svoje uredil svojo mikrohiško za odih in vikend piknike in ji dodal mnoge kičaste dodatke.

V krajinskem parku Rakova Jelša vsak najemnik dobi svojo garderobno omarico, ki je dovolj velika za vse, kar vrtičkar pri svojem delu potrebuje. V najemni pogodbi pa piše, da je obvezno ekološko gojenje. Urejen je tudi učni vrt, ki ga vodi gospa Marjana. Znanstvenica v vrtičkarstvu. Svoje “učence” poučuje in jim svetuje, kako učinkovito vrtnariti (nauči jih npr. kaj je dobri sosed, zastirka, pravilne količine gnojenja…).

Moje navdušenje nad “novodkrito” ljubljansko lokacijo izvira iz prekrasnega dneva, ki sem ga tam preživel delovno. V čudoviti naravi parka sem namreč kuhal. Lokalno, sezonsko, predvsem pa sveže in čisto brez ogljičnega odtisa. Uporabljal sem izključno setavine iz vrtov okrog sebe, gledal Krim in se čudil, kako lahko tako nemarno uživam v stvari, kateri sem se še nekaj časa nazaj posmehoval.

V svetu norega ritma sem počutil umirjeno, povezan z naravo in preveval me je občutek rahle blaženosti. In to na obrobju moje vasi. In ko sem se začel spraševati zakaj že, smo se nekdaj norčevali iz vrtičkarjev, me je prešinilo, da to, kar je na Rakovi Jelši, pravzaprav ni navadno vrtičkarstvo. To je poskus povezati urbano z ruralnim, obrobje s centrom, ozaveščanje ljudi, da v današnjih dneh ni trgovina tista, ki ti omogoča kvalitetno življenje, pač pa samooskrba, ki se iz kmetij lahko preseli tudi v mesto.

Vrtičkarstvo daje ljudem možnost samoodločanja, kakšno hrano bodo jedli, nekaterim pomaga pri njihovi ekonomski situaciji, spet tretji se ga gredo zaradi prestiža. Današnji odnos do vrtičkarstva, ko vemo, da že obstaja tudi urbano vrtičkanje, vrtičkanje na stehah, balkonih, parkih, nikakor ni več isti, kot je bil pred desetletji. Sedaj je vrtičkanje privilegij, ki pa je vedno bolj dostopen vsakomur. Ko sem gledal te minimalistično urejene vrtove v prekrasni pokrajini, na prostoru, kjer se je še pred kratkim dogajalo marsikaj in pravzaprav nič, sem občutil zadovoljstvo in tudi hvaležnost, da naša vas vseeno malo misli na nas, njene sinove in hčere.

Hvala ti, Ljubljana in ne zameri, ko sem kdaj strog do tebe.

Primož Dolničar, ljubitelj kuhanja