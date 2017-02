Optimizem v očeh Michaela Bubléja: sin dobro okreva

Noah se uspešno bori z zahrbtno boleznijo

3. februar 2017 ob 16:53

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zdravljenje triletnega sina priljubljenega kanadskega pevca Michaela Bubléja "zelo dobro napreduje", je potrdil pevčev predstavnik za stike z javnostjo.

"Zelo smo hvaležni, da lahko poročamo o napredku. Najin sin Noah dobro okreva in zdravniki so zelo optimistični," so po poročanju revije People sporočili iz pevčevega tabora. Bublé in njegova žena Luisana Lopilato sta bila pretresena, ko sta lansko jesen prejela slabo novico, da ima njun sin raka na jetrih. Takrat so jima zdravniki povedali, da naj bi kemoterapija trajala naslednje štiri mesece, možnost popolne ozdravitve pa naj bi bila za triletnega Noaha 90-odstotna.

"Ves čas zdravljenja je bil zelo pogumen in še vedno naju navdihuje s svojim pogumom. Zahvaljujeva se Bogu za moč, ki nam jo je dal," sta še povedala starša o svojem triletnem sinu. Zaradi sinove bolezni je priljubljeni pevec odpovedal vrsto nastopov, prav tako je zavrnil sodelovanje pri podelitvi nagrad brit.

Podobno pa je storila njegova žena. Manekenka in igralka Lopilato je pred sinovo diagnozo snemala film Los Que Aman, Odian, 41-letnega glasbenika pa je spoznala med snemanjem videospota za Michaelovo skladbo Haven't Met You Yet.

Pozitivne misli so z družino delili tudi nekateri zvezdniki. Med njimi nekdanja zvezdnica serij Beverly Hills 90210 in Čarovnice Shannen Doherty, ki se tudi sama bori z rakom na prsih. Pevcu je svetovala, da ostanejo pozitivni. "Samo zaupajte svojim zdravnikom," je še pripomnila igralka.

K. K.