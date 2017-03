Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Orehe zmeljemo oz. kupimo že mlete. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Orehov kolač z belo čokolado

Po želji ga obložimo s stepeno smetano ali sladoledom

28. marec 2017 ob 09:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 10 dag bele čokolade, 10 dag masla in maslo za pekač, 8 dag sladkorja v prahu, 4 jajca, 10 dag mletih orehov, 7 dag kristalnega sladkorja, 7 dag moke in moka za pekač.

Čokolado nastrgamo in stopimo v vodni kopeli. Zmešamo jo z maslom in sladkorjem v prahu.

Enega za drugim vmešamo rumenjake, nato vmešamo še moko in orehe. Kristalni sladkor in beljake stepemo v trd sneg, ki ga rahlo zamešamo v testo. Vlijemo v pomaščen in pomokan pekač (premera približno 24 cm). Pečemo 30 minut v pečici, ogreti na 170 st. C. Ponudimo še topel kolač. Po želji ga obložimo s stepeno smetano ali sladoledom.