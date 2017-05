Organizatorjem Fyre Festivala grozi 100-milijonska tožba

Odvetnik: "Obiskovalci so se zašli v nevarnih okoliščinah"

2. maj 2017 ob 10:28

Los Angeles - MMC RTV SLO

Na družbenih omrežjih se je veliko pisalo o Fyre Festivalu na Bahamih, ki je bil oglaševan kot elitni in edinstveni glasbeni dogodek, izkazal pa se je kot prava katastrofa. Eden izmed obiskovalcev organizatorje zdaj toži kar za sto milijonov dolarjev.

Fyre Festival bi moral konec aprila potekati na eksotičnem otočku Exuma na Bahamih. Dogodek so reklamirale najpriljubljenejše manekenke ta hip, prireditelji so obljubljali zvezdniško zabavo ob vrhunski namestitvi in kulinaričnem razvajanju ter od mladih (predvsem ameriških) bogatašev pobrali 3.000 dolarjev za štiridnevno vstopnico.

Resnica je bila vse prej kot bleščeča - obiskovalce so pričakali na pol postavljeni šotori brez dostopa do elektrike ter sendviči z dvema rezinama topljenega sira, glasbeniki pa so vsi po vrsti odpovedali nastope, tako da so se tudi ogorčeni obiskovalci po hitrem postopku pobrali domov.

Prireditelja, raper Ja Rule in njegov prijatelj, podjetnik Billy McFarland sta se vsem opravičila, zatrdila, da ni šlo za prevaro in da vse skupaj ni njuna krivda ter ponudila povračilo denarja za vstopnice, a očitno se ne bosta tako zlahka izmazala. Daniel Jung, eden tistih premožnih, ki jih je premamila reklamna kampanja za "eksotično različico festivala Coachella", je najel priznanega odvetika Marka Geragosa, ter vložil tožbo za kar 100 milijonov dolarjev odškodnine, poroča BBC.

Prevara, malomarnost, ...

Jung organizatorje toži zaradi "nezaslišano spodletele organizacije, prevare, kršenja pogodbenih pravil in malomarnosti". "Zaradi pomanjkanja hrane, vode, strehe nad glavo in zdravstvene oskrbe so se med obiskovalci festivala ustvarile nevarne okoliščine, nekateri so bili povsem panični, saj so se nenadoma znašli na odročnem otoku brez osnovnih potrebščin. Situacija je prej spominjala na okoliščine iz filma Igre lakote ali romana Gospodar muh kot na Coachello," piše v tožbi, ki dodaja: "Fyre Festival je bil že od vsega začetka mišljen kot prevara premožnih in nič drugega."

Glavno ime festivala, skupina Blink-182, je nastop odpovedala, prav tako kot Major Lazer, Skepta in Disclosure. Jungov odvetnik trdi, da so prireditelji festivala namignili glasbenikom in zvezdnikom, naj se dogodka ne udeležijo, "niso pa posvarili obiskovalcev na nevarne okoliščine, ki so jih čakale na otoku".

Ja Rule se na tožbo še ni odzval.

A. P. J.