Orjaškega slona operirali s pomočjo prostovoljnih prispevkov

V obsežnem posegu je sodelovalo 30 ljudi

12. november 2017 ob 18:11

Barranquilla - MMC RTV SLO

V kolumbijskem živalskem vrtu so uspešno izpeljali operacijo slona, ki so ga oblasti pred leti rešile iz rok kriminalne združbe. Denar za operacijo so zbrali s pomočjo prostovoljnih prispevkov.



Afriškega slona z imenom Tantor, ki je imel močno poškodovan okel, so veterinarji uspavali za tri ure, v operacijskem posegu pa je sodelovalo 30 ljudi. V obsežni in zapleteni akciji so policisti pred živalskim vrtom v mestu Barranquilla zaprli ulico, osebje živalskega vrta pa je na njej postavilo poseben žerjav, s katerim so slona med posegom dvignili.

Po poročanju BBC-ja so morali veterinarji za operacijo oblikovati posebno opremo, uporabili pa so tudi izredno močen anestetik, namenjen uspavanju največjih živali. Operacijo pettonskega slona so v živalskem vrtu želeli izpeljati že pred dvema letoma, ko se je slon poškodoval, a se je zapletlo ravno pri pridobivanju posebnega anestetika, prav tako pa v živalskem vrtu takrat niso imeli dovolj finančnih sredstev.

Tokrat so se v želji, da bi poškodovanega orjaka rešili trpljenja, odločili za zbiranje prostovoljnih prispevkov. V uspešni dobrodelni akciji je denar prispevalo več kot 100 donatorjev.

Tantorja, ki danes šteje okoli 50 let, so v kolumbijski živalski vrt sprejeli aprila 1991, potem ko so ga iz rok kriminalne združbe rešile državne oblasti. Do rešitve je skupaj z drugimi živalmi živel na skritem ranču, ki so ga vodili kriminalci, ki so se ukvarjali s preprodajo prepovedanih drog in eksotičnih živali.

M. Z.