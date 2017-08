Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za vstop v pube, odprte po polnoči, je treba v večini predelov Avstralije pokazati veljaven dokument - kronana glava gor ali dol. Foto: Aljoša Masten Princ Frederik in princesa Mary sta pred dnevi prvič pospremila v šolo svoja dvojčka, princa Vincenta in princeso Josephine, ki sta v šolske klopi sledila starejšemu bratu Christianu in sestri Isabelli. Foto: Aljoša Masten Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Osebno, prosim": Danski princ v Avstraliji skoraj ostal pred vrati puba

Spor so zgladili predstavniki diplomatske policije

22. avgust 2017 ob 14:11,

zadnji poseg: 22. avgust 2017 ob 14:18

Brisbane - MMC RTV SLO

Danskemu princu Frederiku z družbo pred kratkim niso dovolili vstopiti v lokal v avstralskem mestu Brisbane, saj pri sebi ni imel osebnega dokumenta.

49-letni princ, ki je poročen z Avstralko, je nato z družbo le uspel priti v omenjeni bar, imenovan Jade Buddha, a šele s pomočjo posebne diplomatske policijske enote, ki mu je med obiskom Avstralije - tja je tokrat prišel, da bi si ogledal regato z jahtami - nudila zaščito: osebju so menda pojasnili, da v njegovem primeru dokazovanje identitete ni potrebno.

Še posebej ironičen je incident v luči dejstva, da je princ Frederik svojo ženo Mary Donaldson, zdaj princeso Mary, s katero imata štiri otroke, spoznal prav v pubu v Sydneyju med olimpijskimi igrami leta 2000. Da se je lahko poročil z "navadno smrtnico", je morala princu mati, danska kraljica Margareta, dati posebno dovoljenje v državnem svetu.

"Dogodek s princem le vrh ledene gore"

V zvezni državi Queensland, pa tudi drugod po "deželi tam spodaj", imajo od pred kratkim zelo stroga pravila glede vstopa v lokale, kjer točijo alkohol: v večini primerov je treba na vhodu v bare in pube, ki so odprti dlje kot do polnoči, pokazati veljaven osebni dokument, denimo potni list ali vozniško dovoljenje. Strožji zakoni, ki so jih sprejeli julija letos, naj bi služili "zmanjševanju tveganja za nastanek škode, povzročene z alkoholom".

Po neljubem dogodku s princem Frederikom je solastnik v uvodu omenjenga lokala Phil Hogan za Brisbane Courier Mail povedal, da so nova pravila "nočna mora" in da bi tuje dostojanstvenike morali izključiti iz tega. "To s princem je le vrh ledene gore, ves čas se dogaja z običajnimi ljudmi," je dodal.

Pri omenjenem časopisu so incident opisali kot "hudo zadrego" in "mednarodno sramoto za vlado Queenslanda", ki naj bi bila posledica "drakonskih zakonov, s katerimi redno lovijo mlade popotnike, tuje turiste in poslovne potnike". Navedli so še primer 12 francoskih vinarjev, ki so jih, ker pri sebi niso imeli dokumentov, prejšnji mesec odslovili iz Greshama, enega najuglednejših lokalov v Brisbanu.

A. K.