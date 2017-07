Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Pohodniki ob vzponu na vrh Kilimandžara zaradi njegove specifične lege blizu ekvatorja in njegove višine prečkajo večino klimatskih pasov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Osemletna rekorderka: Danes sem osvojila Kilimandžaro

Povzela se je na najvišji vrh Afrike

31. julij 2017 ob 11:54

Dodoma - MMC RTV SLO

Osemletna Roxy Getter s Floride je najmlajše dekle, ki je kadar koli osvojilo najvišji vrh Afrike - 5.895 metrov visok Kilimandžaro.

"Nisem bila prepričana, da bom prišla do vrha, bila sem tako utrujena, da sem komaj hodila," je za BBC, ko je osvojila vrh Kilimandžara, povedala Roxy Getter. Deklica se je na podvig odpravila s svojo družino, poleg osemletnice pa je vrh osvojil tudi njen 10-letni brat Ben.

"Oba sta bila čudovita, nista se pritoževala. V bistvu sta s svojim pozitivnim odnosom spodbujala tudi naju," je povedala njuna mama Sarah, ki je dodala, da so se na Floridi na podvig precej težko pripravljali, saj "Sončna država" ni ravno gorata. Za trening so po besedah Sarah uporabljali kar stopnišča garažnih hiš, stadionov in mostov. "Preprosto smo se vzpenjali in spuščali po stopniščih," je pojasnila Sarah.

Za družino Getter je bil podvig na Kilimandžaro edinstven tudi zaradi tega, ker pred tem še nikoli niso spali v šotorih.

Čeprav je Roxy Getter najmlajše dekle, ki je kadar koli doseglo vrh Kilimandžara, pa je rekord najmlajšega alpinista, ki se je povzpel na afriškega velikana, že od leta 2008 v rokah Keatsa Boyda iz Los Angelesa, ki je vrh osvojil pri sedmih letih.

Sa. J.