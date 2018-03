Oskarjevec Gary Oldman se brani obtožb fizičnega nasilja nad ženo

Sin se je postavil očetu v bran

7. marec 2018 ob 20:28

Los Angeles - MMC RTV SLO

Niso bili vsi navdušeni, da je šel oskar za glavno moško vlogo v nedeljo Garyju Oldmanu - njegova nekdanja žena Hollywoodu očita hinavščino, ker so v času gibanja Time's Up nagradili moškega, obtoženega fizičnega nasilja nad ženo.

"Čestitke, Gary, in čestitke, Akademiji, ker je z oskarjem nagradila ne samo enega, ampak dva nasilneža. Mislila sem, da smo že prešli to. Kaj se je zgodilo z gibanjem #MeToo?" je po Oldmanovi zmagi tvitnila Donya Fiorentino, ki je bila z 59-letnim britanskim igralcem poročena med letoma 1997 in 2001.

Fiorentinova se je obregnila tako ob Oldmanovo zmago kot tudi ob zmago Kobeja Bryanta v kategoriji za najboljši kratki animirani film. Košarkarski zvezdnik je bil leta 2003 obtožen posilstva in se je zaradi tega tudi zagovarjal pred sodiščem, a je to odločilo, da ni kriv. Bryant naj bi se s svojo tožnico zunajsodno poravnal za pet milijonov dolarjev, česar pa Bryant noče potrditi.

"Laži in polresnice"

Očitki Fiorentinove na račun Oldmana so znani že leta - 50-letna ameriška fotografinja in nekdanja manekenka, ki je bila pred Oldmanom poročena z režiserjem Davidom Fincherjem, je igralca leta 2001 obtožila fizičnih in psihičnih zlorab.

Kot navaja, naj bi jo Oldman na neki točki celo davil in pretepel s telefonom pred njunima sinovoma Gulliverjem in Charliejem, ki sta bila takrat stara štiri in tri leta, njun štiriletni zakon pa je označila za "nočno moro".

Oldman je obtožbe zanikal, češ da gre za "laži, polresnice in namigovanja", s Fiorentinovo pa sta se ob ločitvi spustila v umazan boj za skrbništvo nad otrokoma. Nazadnje je sodišče skrbništvo prisodilo Oldmanu, ki jih je prepričal, da je Fiorentinova zasvojenka z mamili in protibolečinskimi tabletami.

Sin potegnil z očetom

Saga se tu ne konča. Zdaj je Oldmanu v bran stopil 20-letni sin Gulliver, ki je v odprtem pismu obtožbe svoje mame označil za "boleče", svojega očeta pa za "junaka" in zgled moškega, kakršen bi bil rad tudi sam.

"Zelo žalostno in boleče je znova brati te lažne obtožbe na račun očeta, še posebej, ker je bil primer že pred leti rešen. Pretepači žensk ne dobivajo skrbništva nad otroki, moški ga le redko dobijo. Da živim ves ta čas z očetom, bi moralo biti že samo po sebi zadosten dokaz," je zapisal. "Zavedam se, kako danes izpadejo take obtožbe. A jaz sem bil v času "incidenta" tam, zato bi bil rad jasen - ni se zgodilo. Vsak, ki trdi drugače, laže."

Gulliver o svoji mami pravi, da je bila večino svojega življenja "žalostna in težavna oseba". "Da, prinesla me je na ta svet. Ni pa me naučila, kako biti del njega," je zapisal.

"Moj oče je moja edina in resnična zvezda vodnica. Moj edini junak. On je moški, v kakršnega bi rad zrasel tudi sam. Če bi le lahko bil pol tako krasen in čist, kot je on. Veliko srečo imam, da imam njega za očeta in da me je vzgajal on in samo on. Za to bom večno hvaležen. Dolgujem mu svoje življenje. Želim si samo obvarovati značaj svojega očeta. Vem, da je čudovito prijazen mož, neverjetno nadarjen, moški, ki bi za ljubezen in srečo svoje družine naredil vse."

In še: "To mučenje bi se moralo končati že pred 16 leti. V tako izjemnem letu za njegovo kariero bi moral moj oče končno uživati."

Otroka kot talca

Fiorentinova meni drugače. V intervjuju za Daily Mail na začetku februarja je dejala, da ji je Oldman "ukradel otroka in uničil življenje". "Resnica mora priti ven. Rada bi, da bi Gary prevzel odgovornost za svoja dejanja. Pa bo? Kdo ve? Vedno je vztrajno vse zanikal."

"Gary je odličen igralec. Pa je bil odličen mož? Ne. Najin zakon je bila ena velika katastrofa, v kateri so se dogajale bolne stvari. Izgubila sem svojo samozavest, zlomljena sem bila. Prej bi pustila, da me požre morski pes, kot pa to, da bi še enkrat šla čez tak zakon," je dejala.

"Otroka sta bila talca v najini vojni. Zmanjkalo mi je denarja, zato sem se na sodišču zagovarjala sama. Zmagali so denar, moč in slava. Prevzemam odgovornost, pri uničenju svojega življenja sem odigrala veliko vlogo in s tem moram živeti. Žal mi je, da nisem bila mama, kakršna bi morala biti."

Fiorentinova pravi, da obtožb ne ponavlja, da bi prizadela Oldmana. "V bistvu mu želim samo najboljše. Briljanten igralec je in oskarja si povsem zasluži. A ko si nominiran zanj, morajo zate veljati strožja pravila. Ne krivim Garyja za vse. A za uničenje sta potrebna dva. In tudi nasilneži, krivci za družinsko nasilje, morajo prevzeti odgovornost."

Pet zakonov Garyja Oldmana

Fiorentinova je v zahtevku za ločitev Oldmana obtožila, da je potrošil na tisoče dolarjev za alkohol in prostitutke, Oldman pa jo je označil za "pravljičarko", ki da je razbila njun zakon zaradi svoje zasvojenosti s tabletami in alkoholom, zaradi česar ni primerna mama svojima sinovoma. Sodnik se je z njim strinjal. Mimogrede - Oldman in Fiorentinova sta se spoznala na srečanju anonimnih alkoholikov.

Oldman je bil sicer poročen petkrat - leta 1987 se je poročil z britansko igralko Leslie Manville, letošnjo oskarjevsko nominiranko za Fantomsko nit, ki pa jo je zapustil že dve leti pozneje, kmalu po rojstvu njunega sina Alfieja.

Takoj za tem je skočil v zakon z Umo Thurman, ki jo je spoznal na snemanju filma State of Grace, a tudi ta zakon ni zdržal dlje od dveh let. Po štiriletnem zakonu s Fiorentinovo se je leta 2008 poročil z britansko pevko in igralko Alexandro Edenborough, ki je zahtevek za ločitev vložila leta 2015, lani pa se je petič poročil s pisateljico in kuratorko Gisele Schmidt.

K. S.